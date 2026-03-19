Đừng để du lịch đường sông chỉ là những chuyến tàu ‘vô hồn’

TPO - Du lịch đường sông Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải "lột xác", để không chỉ đơn thuần đưa đón khách. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm thoát khỏi tư duy vận chuyển cũ kỹ, dẹp bỏ vấn nạn "cò mồi", những chuyến tàu di sản sẽ mãi chỉ là những hành trình vô hồn, thiếu sức hút với du khách.

Ngày 19/3, diễn ra Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện mô hình chuỗi cung ứng du lịch đường sông TP. Cần Thơ và giải pháp hoàn thiện, do Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất, du lịch đường sông là một thế mạnh nổi bật của Cần Thơ, với điểm nhấn chợ nổi Cái Răng (được nhiều trang website, tạp chí du lịch quốc tế bình chọn một trong những chợ ấn tượng nhất thế giới).

Khách tham quan chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Tuy nhiên, thực tế tiềm năng du lịch đường sông ở Cần Thơ chưa được phát huy, khai thác hiệu quả, do thiếu liên kết dịch vụ du lịch. Do đó, cần sự chung tay của các bên, đặc biệt doanh nghiệp dịch vụ để khai thác tiềm năng trên.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc Công ty Tân Đại Phong - chỉ ra, hiện phần lớn các tour đường sông ở Cần Thơ chỉ tập trung vào buổi sáng sớm, để đi chợ nổi Cái Răng hoặc tham quan nhà vườn. Trong khi nhịp sống đô thị ven sông về đêm vẫn chưa có các gói sản phẩm chuyên nghiệp để khai thác. Ngay chợ nổi Cái Răng vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh, như giá cả, dịch vụ, bến bãi, cò mồi và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, các hoạt động trên tàu thường chỉ dừng lại ở việc di chuyển trên sông thuần túy, thiếu các trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Điều này dẫn đến tình trạng du khách cảm thấy nhàm chán, không có động lực để quay lại các lần sau, hoặc không muốn kéo dài thời gian lưu trú tại thành phố.

Bên cạnh đó, theo ông Phong, tình trạng "cò mồi", chèo kéo khách tại khu vực bến Ninh Kiều và các điểm đón trả khách diễn ra khá phức tạp, làm khách e dè và khó chịu. Chưa kể tình trạng cắt giảm dịch vụ...

Ông Nguyễn Thanh Phong - Giám đốc công ty Tân Đại Phong.

Từ thực tế trên, ông Phong đề nghị, chính quyền Cần Thơ bên cạnh chính sách khuyến khích đầu tư cho du lịch, cần có những giải pháp, chế tài quản lý bến tàu du lịch, giá cả dịch vụ; dựng các sản phẩm du lịch tích hợp "trên bến dưới thuyền" để tối ưu hóa giá trị gia tăng cho mỗi hành trình, thêm các điểm đến nhà vườn, làng nghề, điểm dừng chân ven sông, kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử, phục vụ ẩm thực đặc sản miền Tây... để tạo ra chuỗi cung ứng khép kín cho mỗi chuyến đi của khách.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, du lịch đường sông Cần Thơ cần một sự chuyển mình về tư duy từ "vận chuyển thuần túy" sang "không gian trải nghiệm di động". Việc khách du lịch trải nghiệm các tour nhỏ, riêng tư bằng xuồng, ghe, chèo kayak len lỏi vào rạch để tăng trải nghiệm, tạo khác biệt, từ đó hút khách tới Cần Thơ và tăng thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách.

Quang cảnh hội thảo.

TS. Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ - cho biết, Cần Thơ với đặc trưng sông nước, văn hóa miệt vườn và hệ thống kênh rạch có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đường sông đặc sắc.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, để khai thác hiệu quả tiềm năng trên, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng du lịch. Cần nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển tuyến du lịch đường sông theo hướng liên kết chuỗi cung ứng dịch vụ.