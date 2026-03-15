Sun PhuQuoc Airways khai trương đường bay thẳng Phú Quốc - Nha Trang, Đà Nẵng

Việc đồng loạt đưa vào khai thác hai đường bay Phú Quốc - Nha Trang và Phú Quốc - Đà Nẵng đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong mạng bay của Sun PhuQuoc Airways, góp phần kết nối các cực du lịch lớn và tạo điều kiện phát triển các hành trình “1 chuyến đi, nhiều điểm đến”.

Đồng loạt khai trương hai đường bay du lịch mới

Ngày 15/3, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đồng thời hai đường bay chiến lược Phú Quốc - Nha Trang (PQC-CXR) và Phú Quốc - Đà Nẵng (PQC-DAD), mở rộng mạng kết nối trực tiếp giữa Đảo Ngọc với các trung tâm du lịch lớn của miền Trung.

Máy bay của Sun PhuQuoc Airways đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Với đường bay PQC-CXR, chuyến bay thương mại từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 15h45. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cam Ranh đến Phú Quốc hạ cánh lúc 18h. Giai đoạn đầu, đường bay được khai thác 4 chuyến/tuần vào Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật, dự kiến sớm tăng lên tần suất hàng ngày.

Trong khi đó, đường bay PQC-DAD được khai thác 1 chuyến/ngày, với lịch trình khởi hành từ Phú Quốc lúc 13h15, hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 15h. Chiều ngược lại, chuyến bay rời Đà Nẵng lúc 15h40 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 17h25.

Tiếp viên của Sun PhuQuoc Airways trong chuyến bay đầu tiên từ Nha Trang đi Phú Quốc.

Đáng chú ý, 4 chuyến bay đầu tiên trên hai đường bay trong ngày khai trương đều đạt tỷ lệ lấp đầy 90-100%, cho thấy nhu cầu lớn đối với các đường bay kết nối trực tiếp giữa các trung tâm du lịch, thay vì phải quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP.HCM như trước đây.

Kiến tạo trải nghiệm "1 hành trình, 2 điểm đến"



Việc mở các đường bay thẳng giữa Phú Quốc với Nha Trang và Đà Nẵng được kỳ vọng tạo nên trải nghiệm “1 hành trình, 2 điểm đến”. Thời gian bay giữa Phú Quốc và các thành phố biển miền Trung chỉ hơn 1 giờ, giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế, dễ dàng thiết kế các hành trình du lịch đa điểm đến.

Du khách trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Nha Trang và Đà Nẵng từ lâu là những điểm đến biển nổi bật của Việt Nam. Năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu khách quốc tế. Trong khi đó, Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách, gồm 7,6 triệu khách quốc tế.

Ở phía Nam, Phú Quốc cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh khi đón hơn 8,1 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 1,8 triệu khách quốc tế, mang về doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Sự kết nối trực tiếp giữa ba trung tâm du lịch biển được kỳ vọng tạo ra sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn, kết hợp giữa hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí tại Phú Quốc với các điểm đến văn hóa và biển đảo của miền Trung.

Chiến lược mạng bay

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, do Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục - nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối.

Cùng với các đường bay đến Hà Nội và TPHCM, việc mở thêm Nha Trang và Đà Nẵng đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong mạng lưới kết nối giữa Phú Quốc với các trung tâm kinh tế - du lịch lớn trong nước.

Du khách mua vé của Sun PhuQuoc Airways đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Trên nền tảng đó, hãng đang tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế. Dự kiến, các đường bay từ Phú Quốc đến Đài Bắc và Seoul sẽ được khai thác vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4/2026. Trong quý II và III/2026, mạng bay tiếp tục mở rộng tới Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Dù mới gia nhập thị trường, Sun PhuQuoc Airways hiện đã sở hữu đội bay 10 tàu bay, trong đó có 5 tàu Airbus A321neo mới xuất xưởng, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ (OTP).

Trước đó, ngày 18/2/2026 tại Washington D.C., hãng đã ký hợp đồng 22,5 tỷ USD mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đánh dấu đơn hàng Boeing thân rộng lớn nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam.