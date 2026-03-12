TPHCM: Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở Dầu Tiếng

Việc khảo sát các tuyến, điểm du lịch tại xã Dầu Tiếng, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và đề xuất các tuyến du lịch mới cho TPHCM.

Ngày 12/3, chương trình khảo sát thực tế các tuyến, điểm du lịch của Saigontourist diễn ra tại xã Dầu Tiếng, TPHCM và khu vực lân cận nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, điều kiện hạ tầng cũng như khả năng khai thác phục vụ khách tham quan. Chương trình đồng thời tìm hiểu hiện trạng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các điểm tham quan tiêu biểu trong khu vực.

Đoàn khảo sát làm việc tại UBND xã Dầu Tiếng. Ảnh: Anh Nhàn.

Đoàn khảo sát đã tham quan một số điểm du lịch nổi bật tại khu vực Núi Cậu, nơi kết hợp du lịch sinh thái và tâm linh với nhiều cung đường trekking và tầm nhìn bao quát Hồ Dầu Tiếng. Đoàn cũng khảo sát chùa Thới Sơn, Bãi đá trứng hồ Dầu Tiếng - điểm check-in độc đáo với nhiều khối đá tròn tự nhiên, cùng các cánh rừng cao su bạt ngàn có từ thời Pháp thuộc, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.



Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group - cho biết, chuyến khảo sát lần này là bước đi cụ thể nhằm triển khai định hướng mở rộng không gian du lịch của TPHCM, đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, xây dựng các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", bà Hoa nói.

Khu vực quanh hồ Dầu Tiếng có nhiều bãi đất thoải, rừng cây và các điểm ngắm cảnh đẹp, phù hợp phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: Anh Nhàn.

Làm việc với đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng - cho biết địa phương đã xây dựng chương trình phát triển du lịch nhằm khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thời gian gần đây, vào dịp cuối tuần, địa phương đã đón nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan, trong đó có du khách từ Đài Loan, Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, dù sở hữu nhiều điểm đến tiềm năng, các nguồn lực du lịch tại địa phương vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Địa phương mong muốn kết nối các tour đưa du khách từ TPHCM và các tỉnh đến tham quan, đồng thời đầu tư thêm các dịch vụ du lịch.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự tư vấn và đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành để phát triển các điểm đến một cách bài bản, qua đó nâng cao doanh thu du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương”, ông Khánh chia sẻ.