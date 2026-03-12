Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Hành trình

Google News

TPHCM:

Khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở Dầu Tiếng

Anh Nhàn

Việc khảo sát các tuyến, điểm du lịch tại xã Dầu Tiếng, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và đề xuất các tuyến du lịch mới cho TPHCM.

Ngày 12/3, chương trình khảo sát thực tế các tuyến, điểm du lịch của Saigontourist diễn ra tại xã Dầu Tiếng, TPHCM và khu vực lân cận nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, điều kiện hạ tầng cũng như khả năng khai thác phục vụ khách tham quan. Chương trình đồng thời tìm hiểu hiện trạng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và các điểm tham quan tiêu biểu trong khu vực.

dsc08197.jpg
Đoàn khảo sát làm việc tại UBND xã Dầu Tiếng. Ảnh: Anh Nhàn.

Đoàn khảo sát đã tham quan một số điểm du lịch nổi bật tại khu vực Núi Cậu, nơi kết hợp du lịch sinh thái và tâm linh với nhiều cung đường trekking và tầm nhìn bao quát Hồ Dầu Tiếng. Đoàn cũng khảo sát chùa Thới Sơn, Bãi đá trứng hồ Dầu Tiếng - điểm check-in độc đáo với nhiều khối đá tròn tự nhiên, cùng các cánh rừng cao su bạt ngàn có từ thời Pháp thuộc, giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group - cho biết, chuyến khảo sát lần này là bước đi cụ thể nhằm triển khai định hướng mở rộng không gian du lịch của TPHCM, đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong vùng.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch, xây dựng các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", bà Hoa nói.

3209901835771494271.jpg
Khu vực quanh hồ Dầu Tiếng có nhiều bãi đất thoải, rừng cây và các điểm ngắm cảnh đẹp, phù hợp phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, cắm trại, trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: Anh Nhàn.

Làm việc với đoàn công tác, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng - cho biết địa phương đã xây dựng chương trình phát triển du lịch nhằm khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thời gian gần đây, vào dịp cuối tuần, địa phương đã đón nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan, trong đó có du khách từ Đài Loan, Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông Khánh, dù sở hữu nhiều điểm đến tiềm năng, các nguồn lực du lịch tại địa phương vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Địa phương mong muốn kết nối các tour đưa du khách từ TPHCM và các tỉnh đến tham quan, đồng thời đầu tư thêm các dịch vụ du lịch.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự tư vấn và đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành để phát triển các điểm đến một cách bài bản, qua đó nâng cao doanh thu du lịch và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương”, ông Khánh chia sẻ.

Anh Nhàn
#Phát triển du lịch sinh thái tại xã Dầu Tiếng #Khảo sát và xây dựng tuyến du lịch mới #Tiềm năng hồ Dầu Tiếng và khu vực lân cận #Du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa tâm linh #Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và vùng miền #Vai trò của Saigontourist trong phát triển bền vững #Điều kiện tự nhiên và cảnh quan thu hút du khách #Các hoạt động du lịch ngoài trời và nghỉ dưỡng cuối tuần #Tăng cường nguồn nhân lực du lịch địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục