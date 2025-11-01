Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh

Lộc Liên
TPO - Sáng nay (1/11), Sun PhuQuoc Airways chính thức thực hiện những chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình gia nhập ngành hàng không Việt Nam.

Đúng 7h15 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G1203 của Sun PhuQuoc Airways (SPA) cất cánh từ sân bay Nội Bài, đưa 220 hành khách đến Phú Quốc trên chiếc Airbus 321.

Ngay sau đó, hai chuyến 9G1969 hành trình TPHCM - Phú Quốc và 9G2969 chặng Đà Nẵng - Phú Quốc cũng đồng loạt khởi hành.

sun-phuquoc-airways-chinh-thuc-cat-canh-1.jpg
Hành khách làm thủ tục lên máy bay SPA trong sáng nay. Ảnh: SPA.

Riêng chặng Đà Nẵng - Phú Quốc được chọn là chuyến bay chào mừng đặc biệt, dự kiến khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Trong giai đoạn đầu, SPA vận hành 3 đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TPHCM và Hà Nội - TPHCM.

Qua khảo sát, hiện tại giá vé máy bay của SPA tùy thuộc vào chặng bay, với giá vé một chiều khởi điểm dao động từ khoảng 875.000 đồng (TPHCM - Phú Quốc) đến 1,6 triệu đồng (Phú Quốc - Hà Nội).

Chẳng hạn, ngày 4/11 SPA đang niêm yết giá vé hạng phổ thông khởi điểm khoảng 1,4 - 1,6 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - Phú Quốc; mức 1,3 - 1,5 triệu đồng/lượt cho chặng Hà Nội - TPHCM (đã bao gồm thuế, phí). Với hai chặng vừa nêu, giá vé hạng thương gia dao động trong khoảng 5,3 - 5,5 triệu đồng/chặng.

Cùng thời điểm, Vietjet Air bán vé chặng Hà Nội - TPHCM với giá 1,54 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí); chặng Hà Nội - Phú Quốc cùng ngày có giá gần 1,7 triệu đồng. Vietnam Airlines niêm yết vé Hà Nội - TPHCM ngày 5/11 ở mức 1,12 triệu đồng; chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 3/11 ở mức 2,26 triệu đồng (đã gồm thuế, phí).

sun-phuquoc-airways-chinh-thuc-cat-canh-3.jpg
Chuyến bay mang số hiệu 9G1203 của SPA cất cánh từ sân bay Nội Bài đi Phú Quốc. Ảnh: SPA.

Từ đầu năm 2026, SPA sẽ mở rộng mạng bay và tăng tần suất, trong đó cụm Đà Nẵng - Phú Quốc và Nha Trang - Phú Quốc sẽ được khai thác thường lệ từ tháng 3/2026. Giai đoạn tiếp theo, SPA dự kiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Ấn Độ.

SPA ra đời trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn đăng cai Diễn đàn APEC 2027, dự kiến đón 10.000 - 12.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên.

Việc xuất hiện một hãng hàng không mang tầm chiến lược, sở hữu đội bay hiện đại và định hướng khác biệt hứa hẹn góp phần hoàn thiện hạ tầng hàng không - du lịch, đưa Phú Quốc tiến gần hơn tới vị thế điểm đến quốc tế hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương.

Lộc Liên
