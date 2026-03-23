Làm rõ ưu thế cạnh tranh khi đề xuất sân bay thứ 2 tại Hà Nội

Kết nối trực tiếp 9 cực tăng trưởng mới

Nội dung trên được nêu rõ tại thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, ban hành ngày 23/3.

Thường trực Chính phủ nêu rõ, triết lý của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, đậm đà bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng"…

Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ cũng lưu ý Hà Nội nghiên cứu quy hoạch phát triển không gian kinh tế tầm thấp, tiến tới không gian tầm cao và vũ trụ; quy hoạch không gian ngầm, để ngầm hóa hạ tầng điện, nước, viễn thông, giao thông, nhất là tàu điện ngầm...

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cùng với đó, Hà Nội cần làm rõ quy hoạch 9 cực tăng trưởng (đô thị) mới, tái thiết đô thị; định hướng phát triển khu trung tâm Hồ Tây phải gắn với việc định hướng phân bố lại dân cư đảm bảo hài hòa và đáp ứng năng lực chịu tải của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Thường trực Chính phủ lưu ý thiết kế không gian kết nối trực tiếp giữa 9 cực tăng trưởng mới hướng tâm đảm bảo yếu tố hiện đại, độ mở lớn, tầm nhìn dài hạn, đặc biệt là kết nối phát triển không gian với dọc hai bên bờ Sông Hồng.

Đặc biệt, Thường trực Chính phủ cũng đề nghị đánh giá tiềm năng, ưu thế cạnh tranh về việc đề xuất sân bay thứ 2 với các sân bay lân cận của Hà Nội, nghiên cứu phát triển kinh tế sân bay phải gắn với sự phát triển của các khu thương mại tự do, dịch vụ logistics bảo đảm hiện đại, phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, Hà Nội cũng cần tôn tạo, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc Hà Nội, khu phố cổ, các di tích lịch sử văn hóa; quy hoạch không gian phát triển và đi đầu, tiên phong phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; chủ động liên kết vùng về du lịch văn hóa, tạo ra các chuỗi sản phẩm văn hóa du lịch có giá trị...

Thành phố Hà Nội tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu địa điểm xây dựng Cung triển lãm quy hoạch để công khai các quy hoạch của Thủ đô, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và là sản phẩm du lịch của thành phố Hà Nội, kết luận nêu rõ.

Hà Nội làm việc với các Bộ về Làng Văn hóa, Vườn Quốc gia

Về kiến nghị của thành phố đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thường trực Chính phủ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính được giao chỉ đạo và trình Chính phủ trong tháng 3 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với Vườn Quốc gia Ba Vì, UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thường trực Chính phủ giao cho Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo vấn đề này.

Với Tuyến đường sắt quốc gia (đoạn Yên Viên - Ngọc Hồi): UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giao cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo.