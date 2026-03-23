Sẽ có chính sách bồi thường, chấm dứt hợp đồng BOT giao thông vướng mắc

TPO - Liên quan đến việc xử lý vướng mắc dự án BOT giao thông, Thường trực Chính phủ đồng ý về nguyên tắc xây dựng chính sách bồi thường, chấm dứt hợp đồng bảo đảm nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Ngày 23/3, Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Nghị định quy định chi tiết về việc xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông.

Thông báo nêu, tại cuộc họp về nội dung này, Thường trực Chính phủ đồng ý về nguyên tắc xây dựng chính sách bồi thường, chấm dứt hợp đồng bảo đảm nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" và Nghị định chỉ quy định nguyên tắc, số liệu chi tiết việc bồi thường, chấm dứt hợp đồng trên cơ sở kết quả đàm phán, thống nhất của các bên liên quan (nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và tổ chức tín dụng); bảo đảm không để thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước.

Sớm ban hành Nghị định về xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông trong tháng 3.

Thường trực Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét hướng dẫn cụ thể về tăng giảm, hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền và theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng được giao tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong ngày 23/3.

Trong đó, cần lưu ý làm rõ thông tin về kết quả thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước tại các dự án; hiệu quả khai thác, sử dụng các dự án dự kiến chấm dứt hợp đồng. Cùng với đó, khẳng định những vướng mắc phát sinh của các dự án cần phải xử lý nằm trong đối tượng của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và thuộc đối tượng theo quy định của Luật PPP.

Trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn, cần hoàn thiện chính sách bồi thường, chấm dứt hợp đồng theo nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", xử lý dứt điểm các vướng mắc của các dự án BOT để cải thiện môi trường đầu tư và phải bảo đảm giá trị thanh toán theo giá trị quyết toán, kiểm toán.

Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ và giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ về chính sách bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quy định tại dự thảo Nghị định; xem xét ký ban hành Nghị định trong tháng 3/2026.