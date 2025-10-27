Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dừng đầu tư sân bay Phan Thiết theo hình thức BOT

Thái Lâm
TPO - HĐND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT.

Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đã thông qua Nghị quyết, thống nhất dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án mới dừng ở bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) từng lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với tổng mức đầu tư gần 1.694 tỷ đồng, quy mô sân bay cấp 4C. Tuy nhiên, sau 9 năm triển khai và ký kết hợp đồng BOT, dự án mới dừng ở bước chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, chưa được khởi công xây dựng.

Đến năm nay, Cảng hàng không Phan Thiết được đưa vào danh mục công trình quốc phòng sử dụng lưỡng dụng, quy hoạch là cảng hàng không quốc nội cấp 4E - dùng chung dân dụng và quân sự, có đường băng dài 3.050m, nhà ga công suất 2 triệu hành khách/năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổng thể quy hoạch mới không còn phù hợp với dự án BOT cấp 4C trước đây. Vì vậy, tỉnh đã báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, xin ý kiến Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở để HĐND thống nhất dừng chủ trương đầu tư.

Thái Lâm
#sân bay Phan Thiết #dự án BOT #Lâm Đồng #quy hoạch hàng không #đầu tư sân bay

