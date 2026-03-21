Khẩn trương dồn lực đón sóng đầu tư cao tốc, sân bay Lai Châu

TPO - Lai Châu khẩn trương dồn lực triển khai các dự án hạ tầng chiến lược theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn 2050, trong đó, nổi bật là cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) và Cảng hàng không Lai Châu.

Ngày 20/3, Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Lai Châu đã họp để thông qua quy chế hoạt động và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công quý I này.

Tại cuộc họp, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo - yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo lộ trình giải ngân, hoàn thành sớm phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn.

Trong các dự án đầu tư công, cao tốc Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) được đặc biệt quan tâm. Ông Lê Minh Ngân chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn phải tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện chuẩn bị đầu tư, rà soát kỹ phương án để tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong việc chuẩn bị đầu tư dự án này với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm".

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc giao tỉnh làm cơ quan chủ quản dự án. Hiện địa phương đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát hướng tuyến, xác định quy mô, tổng mức đầu tư, đồng thời hoàn thiện các thủ tục cần thiết, phấn đấu sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có tổng chiều dài dự kiến 163 km; điểm đầu tại nút giao IC16 (Km198+500) đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; điểm cuối tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai dài 50 km, đi qua 5 xã gồm: Bảo Hà, Văn Bàn, Võ Lao, Nậm Chảy, Nậm Xé. Đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu dài 113 km, đi qua 11 xã, phường gồm: Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, phường Tân Phong, Sin Suối Hồ, Khổng Lào, Phong Thổ. Quy mô đầu tư được đề xuất cho tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là 4 làn xe (2 làn mỗi chiều) với bề rộng nền đường từ 22 - 24 m; tốc độ thiết kế từ 80 - 100 km/h.

Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được xác định là trục giao thông huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết nối vùng Tây Bắc. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Lai Châu đến các trung tâm kinh tế lớn, đặc biệt là khu vực Lào Cai - nơi có cửa khẩu quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ giao thương với Trung Quốc.

Song song với dự án cao tốc, cảng hàng không Lai Châu cũng đang được xúc tiến nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Đây được xem là “cánh cửa bầu trời” có vai trò chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối của địa phương với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước.

Việc hình thành sân bay không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thu hút dòng khách cao cấp mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của vùng. Dự án còn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng - an ninh, góp phần tăng cường thế trận khu vực biên giới.

Theo định hướng, dự án cảng hàng không Lai Châu sẽ được triển khai theo hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó địa phương đóng vai trò chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư.

Hai dự án hạ tầng trọng điểm này không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với Lai Châu mà còn có tác động lan tỏa tới toàn vùng Tây Bắc. Khi được triển khai đồng bộ, cao tốc và sân bay sẽ tạo nên hệ thống kết nối đa phương thức, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hai dự án quan trọng nêu trên cũng đã được đưa vào nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.