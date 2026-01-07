Lai Châu có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 7/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Lai Châu, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao các quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh được Ban Bí thư điều động, chỉ định và chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao các quyết định của Ban Bí thư cho hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Vinh.

Theo báo Lai Châu, ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê ở xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Tuấn Anh đảm nhận nhiều vị trí khác nhau: Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng, Phó trưởng ban Thư ký Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; Phó Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 2/2024, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Từ 30/12/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh sinh năm 1979, quê ở xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Đại học Kinh tế quốc dân ngành Quản trị kinh doanh; Viện Đại học Mở Hà Nội ngành Luật Kinh tế; Đại học Thái Nguyên ngành Ngôn ngữ Anh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác, ông Nguyễn Ngọc Vinh đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Bí thư Huyện ủy Phong Thổ; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2026, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu.

Từ ngày 5/1/2026, ông được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.