Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Nghệ An:

Chen chân 'săn' đặc sản mực nháy Cửa Lò

Thu Hiền

TPO - Đêm xuống, tuyến đường dẫn ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm người dân và du khách chen chân tìm mua đặc sản mực nháy.

Video: Chen chân 'săn' mực nháy ở Cửa Lò, Nghệ An.
Chợ bán mực nháy﻿ dọc tuyến đường dẫn ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) họp từ khoảng 19h đến nửa đêm, có hôm kéo dài tới 1h sáng. Dọc vỉa hè, người bán trải chậu mực tươi rói vừa được câu từ biển lên, tạo nên khung cảnh mua bán sôi động, tấp nập. Không lều bạt, không bàn ghế, mỗi người chọn một khoảng vỉa hè, tay cầm đèn pin soi sáng để khách dễ chọn, đồng thời làm những con mực ánh lên lấp lánh, bắt mắt.
Điều đặc biệt ở khu chợ này là không dùng cân, cũng không có giá cố định. Mực được bán theo “mớ”, giá cả hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người mua và người bán. Chính sự thoải mái, không ép giá﻿, không chèo kéo khiến không khí mua bán thêm phần vui vẻ, gần gũi.
Gắn bó với chợ mực nháy đã 5 năm, chị Nguyễn Thị Thủy (trú phường Cửa Lò) cho biết, công việc của gia đình bắt đầu từ khi trời tối. Chồng chị chèo thuyền thúng ra biển câu mực, còn chị ở lại bờ chờ, mực vừa đưa vào là mang ra vỉa hè bán ngay. Theo chị Oanh, Mực không cân ký mà bán theo từng mớ nhỏ, giá dao động 80.000 - 100.000 đồng/mớ tùy thời điểm. Nhờ nguồn mực tươi đánh bắt trong đêm, mỗi tối gia đình chị có thể thu nhập trên dưới 1 triệu đồng.
Ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đông khiến khu chợ càng thêm chật kín. Nhiều người phải len lỏi, chờ đợi mới chọn được mớ mực ưng ý.
“Nghe giới thiệu nên gia đình tôi đến thử, mực rất tươi, người bán thân thiện. Giá cả thì tùy mình trả, thấy hợp lý là mua”, anh Trần Ngọc Long, du khách Hà Nội, chia sẻ.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Chị Hoàng Hạnh (trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng gia đình, bạn bè xuống Cửa Lò “săn” mực nháy. Chị đã mua 5 “mớ” với giá 550.000 đồng. “Mực nháy Cửa Lò nổi tiếng tươi ngon, thịt chắc và ngọt. Giá cả thì tùy mình trả giá, thấy hợp lý là mua. Đi một vòng là đã chọn được mực ưng ý để mang về chế biến”, chị Hạnh chia sẻ.
Theo người dân địa phương, mực nháy ở đây chủ yếu do ngư dân tự câu trong đêm, thuyền về lúc nào bán hết lúc đó, thường chỉ trong vòng 30 phút là “cháy hàng”. Trung bình mỗi đêm, một hộ có thể thu về vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.
Theo lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, chợ mực nháy được quy hoạch từ giữa năm 2023, hiện là điểm nhấn du lịch độc đáo của Cửa Lò. Không chỉ là nơi buôn bán, khu chợ còn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi được trực tiếp lựa chọn và thưởng thức ngay tại chỗ.
Giữa ánh đèn pin chập chờn, tiếng mặc cả rôm rả và dòng người tấp nập, “chợ không giá” này đang trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua mỗi khi đêm xuống ở phố biển Cửa Lò.
#mực nháy #Cửa Lò #đặc sản #hải sản tươi #du lịch biển

