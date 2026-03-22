Chen chân 'săn' đặc sản mực nháy Cửa Lò

TPO - Đêm xuống, tuyến đường dẫn ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm người dân và du khách chen chân tìm mua đặc sản mực nháy.
Ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đông khiến khu chợ càng thêm chật kín. Nhiều người phải len lỏi, chờ đợi mới chọn được mớ mực ưng ý.
Theo người dân địa phương, mực nháy ở đây chủ yếu do ngư dân tự câu trong đêm, thuyền về lúc nào bán hết lúc đó, thường chỉ trong vòng 30 phút là “cháy hàng”. Trung bình mỗi đêm, một hộ có thể thu về vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.
Theo lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, chợ mực nháy được quy hoạch từ giữa năm 2023, hiện là điểm nhấn du lịch độc đáo của Cửa Lò. Không chỉ là nơi buôn bán, khu chợ còn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách khi được trực tiếp lựa chọn và thưởng thức ngay tại chỗ.