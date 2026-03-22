Từ làng chài hoang sơ đến kiệt tác vịnh biển đẹp nhất Việt Nam

TPO - Nằm nép mình dưới chân Núi Chúa hùng vĩ, vịnh Vĩnh Hy giờ đây không còn là một làng chài nghèo cô lập với thế giới bên ngoài. Vượt qua những thăng trầm của thời gian, bến cảng nhỏ ngày nào đã vươn mình trở thành một trong tám vịnh đẹp nhất Việt Nam.

Nằm cách Nha Trang khoảng 100km, vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, nơi núi Chúa hùng vĩ đâm thẳng ra biển khơi xanh ngắt.

Hành trình đến với cảng Vĩnh Hy du khách được cung đường ven biển DT702 - một trong những cung đường "huyền thoại" đẹp nhất Việt Nam với những khúc cua uốn lượn giữa vách đá dựng đứng và đại dương bao la.

Clip: Vịnh Vĩnh Hy là một trong 8 vịnh đẹp nhất Việt Nam.

Khởi đầu từ những mái nhà tranh vách đất của ngư dân bám biển, cảng Vĩnh Hy nay đã thay da đổi thịt nhưng vẫn giữ được cái "hồn" mộc mạc đặc trưng. Nước biển tại vịnh trong đến mức lạ kỳ, dù ngay tại khu vực bến tàu sầm uất, bạn vẫn có thể nhìn thấu tận đáy cát trắng và những rặng san hô ẩn hiện.

Hoạt động đặc trưng nhất tại đây chính là đi tàu đáy kính ra khơi ngắm san hô - một "đặc sản" đưa du khách chạm vào lòng đại dương mà không cần lặn sâu. Qua lớp kính trong suốt, cả một hệ sinh thái rực rỡ hiện ra như một mê cung huyền ảo. Nếu muốn cảm nhận rõ hơn cái mát lạnh của biển cả, du khách có thể tự do vùng vẫy tại bãi Cóc, bãi Bà Điên hoặc tham gia các trò chơi cảm giác mạnh trên mặt nước.

Sự chuyển mình từ một làng chài thô sơ thành một vịnh biển danh tiếng không làm mất đi vẻ tĩnh lặng của nơi này, ngược lại, nó tạo nên một sức hút khó cưỡng cho những ai đang tìm kiếm một "liều thuốc" chữa lành giữa thiên nhiên thuần khiết.

Với những giá trị đặc sắc nói trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng vịnh Vĩnh Hy là Danh lam thắng cảnh Quốc gia vào ngày 7/1/2020. Để phát huy giá trị di tích, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kế hoạch về Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia vịnh Vĩnh Hy.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận sự nhộn nhịp tại Vĩnh Hy ngày 21/3:

Vịnh Vĩnh Hy, từ làng chài hoang sơ đến "tuyệt tác" vịnh biển miền Trung.
Với lợi thế danh lam thắng cảnh đẹp, ngoài việc đánh bắt cá ngư dân nơi đây còn có thêm nguồn thu nhập từ nghề chở khách du lịch tham quan vịnh biển.
Từ một vùng biển ít người biết đến, nay vịnh Vĩnh Hy tấp nập tàu thuyền qua lại.
Mỗi ngày vịnh Vĩnh Hy đón hàng trăm lượt du khách ghé tham quan. Vịnh Vĩnh Hy ngày nay trở thành điểm đến thu hút hàng trăm lượt du khách mỗi ngày.
Ngoài công việc đánh cá ngư dân vùng vịnh sắm thêm tàu để đưa đón du khách kiếm thêm thu nhập.
Anh Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nhờ lượng khách du lịch đến với vịnh Vĩnh Hy ngày càng nhiều nhờ vậy công việc lái tàu chở khách đi tham quan mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân ở đây.
Vịnh Vĩnh Hy một trong tám vịnh đẹp nhất Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng vịnh Vĩnh Hy là danh lam thắng cảnh quốc gia vào năm 2020.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

