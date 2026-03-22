Từ làng chài hoang sơ đến kiệt tác vịnh biển đẹp nhất Việt Nam

Nằm cách Nha Trang khoảng 100km, vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, nơi núi Chúa hùng vĩ đâm thẳng ra biển khơi xanh ngắt.
Hành trình đến với cảng Vĩnh Hy du khách được cung đường ven biển DT702 - một trong những cung đường "huyền thoại" đẹp nhất Việt Nam với những khúc cua uốn lượn giữa vách đá dựng đứng và đại dương bao la.
Khởi đầu từ những mái nhà tranh vách đất của ngư dân bám biển, cảng Vĩnh Hy nay đã thay da đổi thịt nhưng vẫn giữ được cái "hồn" mộc mạc đặc trưng. Nước biển tại vịnh trong đến mức lạ kỳ, dù ngay tại khu vực bến tàu sầm uất, bạn vẫn có thể nhìn thấu tận đáy cát trắng và những rặng san hô ẩn hiện.
Hoạt động đặc trưng nhất tại đây chính là đi tàu đáy kính ra khơi ngắm san hô - một "đặc sản" đưa du khách chạm vào lòng đại dương mà không cần lặn sâu. Qua lớp kính trong suốt, cả một hệ sinh thái rực rỡ hiện ra như một mê cung huyền ảo. Nếu muốn cảm nhận rõ hơn cái mát lạnh của biển cả, du khách có thể tự do vùng vẫy tại bãi Cóc, bãi Bà Điên hoặc tham gia các trò chơi cảm giác mạnh trên mặt nước.
Sự chuyển mình từ một làng chài thô sơ thành một vịnh biển danh tiếng không làm mất đi vẻ tĩnh lặng của nơi này, ngược lại, nó tạo nên một sức hút khó cưỡng cho những ai đang tìm kiếm một "liều thuốc" chữa lành giữa thiên nhiên thuần khiết.
Với những giá trị đặc sắc nói trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng vịnh Vĩnh Hy là Danh lam thắng cảnh Quốc gia vào ngày 7/1/2020. Để phát huy giá trị di tích, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kế hoạch về Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia vịnh Vĩnh Hy.
Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận sự nhộn nhịp tại Vĩnh Hy ngày 21/3:
