Hà Nội: Khẩn cấp gỡ khó cho xe du lịch trên 28 chỗ sau 'lệnh cấm' vào nội đô

TPO - Xe chở khách du lịch trên 28 chỗ sẽ được xem xét chấp thuận hoạt động 24/24h, không bị hạn chế thời gian và lộ trình lưu thông.

Mối lo du khách "bỏ qua" Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo về phản ánh của báo chí liên quan đến nội dung: Tour du lịch xáo trộn khi Hà Nội hạn chế xe khách hợp đồng trên 28 chỗ.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp du lịch phải điều chỉnh tour khi Hà Nội hạn chế hoạt động của xe khách hợp đồng từ 28 chỗ trở lên trong khung giờ cao điểm 6h-9h và 16h-19h30 theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND, áp dụng đối với khu vực từ đường bao trở vào trung tâm.

Cùng với đó, nhiều tour nội đô cũng phát sinh chi phí khi phải thuê xe nhỏ dưới 28 chỗ để đón khách, như trường hợp một đoàn khách Đức kết thúc chương trình tại phường Hoàn Kiếm phải thuê thêm xe để di chuyển. Một số doanh nghiệp tại phường Cầu Giấy cho rằng, quy định mới khiến lịch trình bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ khiến du khách bỏ qua Hà Nội để đi thẳng tới Sa Pa, Hà Giang, Ninh Bình...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, nhằm giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, UBND TP. Hà Nội ban hành quy định quy hoạch lại các hoạt động vận tải, giao thông tại khu vực trung tâm thành phố trong thời gian cao điểm sáng từ 6h-9h; chiều từ 16h-19h30 hằng ngày.

Xe du lịch cỡ lớn gặp khó khăn khi di chuyển vào phố đón khách khiến chi phí doanh nghiệp tăng cao.

Sở Du lịch đã ghi nhận một số khó khăn trong việc triển khai quy định của thành phố như: Chi phí phát sinh gia tăng do phải điều chỉnh chương trình tour; Phương tiện và phương án vận chuyển, chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng do khách phải chờ đợi lâu, bỏ lỡ hoặc không được thực hiện đầy đủ chương trình tham quan; Uy tín của doanh nghiệp du lịch bị tác động do trải nghiệm của khách không được bảo đảm như kế hoạch ban đầu. Nếu không được giải quyết có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch của các đơn vị du lịch trên địa bàn Thành phố.

Xem xét cho xe trên 28 chỗ hoạt động 24/24h trong khu vực hạn chế

Ngày 20/3, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nhằm trao đổi về hoạt động quản lý phương tiện giao thông đường bộ trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Tại đây, Phòng Cảnh sát Giao thông đã giải đáp thắc mắc cho các doanh nghiệp. Theo đó, phòng sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp văn bản chấp thuận cho các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố. Cụ thể, các phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng (bao gồm xe chở khách du lịch) được xem xét, chấp thuận để hoạt động 24/24h và di chuyển trong phạm vi khu vực hạn chế trên địa bàn thành phố. Việc cấp văn bản chấp thuận tạo điều kiện cho xe ô tô vận tải khách du lịch trên 28 chỗ được hoạt động theo chương trình, hợp đồng du lịch đã ký kết với khách, không bị hạn chế về thời gian và lộ trình lưu thông. Việc triển khai nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện có nhu cầu lưu thông trong khu vực hạn chế, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hiện nay, hồ sơ được tiếp nhận tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, số 90 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Trong thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn trong việc theo dõi sát tình hình triển khai các quy định nêu trên; kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh và thông tin; tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về việc quyết tâm giải quyết 2 điểm nghẽn: “Trật tự đô thị và Ùn tắc giao thông”; đồng thời tăng cường thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, vận chuyển khách du lịch thích ứng, khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động kinh doanh, thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô.