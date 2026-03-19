Tranh chấp công ty gây náo loạn nhiều ngày tại điểm du lịch nổi tiếng Phong Nha – Kẻ Bàng

TPO - Những ngày gần đây, Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng liên tục xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tranh chấp quyền kiểm soát Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Hình ảnh xô đẩy, tranh chấp gây mất an ninh trật tự tại khu du lịch Hava- Thung lũng Ngọc Bích ( xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị). Clip do Công ty TNHH MTV NKT cung cấp.

Ồn ào tại Khu du lịch nổi tiếng

Khoảng một tuần trở lại đây, Khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị), một điểm du lịch nổi tiếng nằm ngay cửa ngõ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, liên tục xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Theo phản ánh của Công ty TNHH MTV NKT, đơn vị đang trực tiếp khai thác khu du lịch, một nhóm người lạ thường xuyên xuất hiện tại khu vực công trình, có hành vi gây gổ, giăng dây, khóa cổng, thậm chí xô xát với công nhân nhằm ngăn cản việc thi công.

Ông Trần Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV NKT cho biết, doanh nghiệp đang triển khai cải tạo hạ tầng để chuẩn bị đón khách du lịch trong năm 2026 theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ.

Hình ảnh tranh chấp tại Khu du lịch - ảnh cắt từ clip.

Theo ông Thắng, hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp được ký ngày 1/1/2026, trong đó Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ giao quyền khai thác, vận hành khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích cho Công ty TNHH MTV NKT trong thời hạn từ năm 2026 đến năm 2035.

Theo thỏa thuận, Công ty NKT chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch, vui chơi thể thao dưới nước, ăn uống và các hoạt động dịch vụ khác tại khu du lịch. Đổi lại, doanh nghiệp phải trả chi phí hợp tác 500 triệu đồng mỗi năm cho phía Phù Sa Đỏ.

Ngoài ra, phía Phù Sa Đỏ cũng đã bàn giao mặt bằng và các tài sản phục vụ hoạt động du lịch như cano, thuyền kayak cùng nhiều trang thiết bị khác để Công ty NKT tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Chặn thi công, khoá cổng Khu du lịch

Tuy nhiên, khi Công ty NTK đang triển khai thi công hạ tầng thì xuất hiện một nhóm người lạ do ông Lê Thanh Lợi dẫn đầu, tự xưng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phù Sa Đỏ đến gây rối, ngăn chặn việc thi công.

Nhóm người lạ đến giăng dây bao quanh Khu du lịch Hava - ảnh cắt từ clip.

Theo phản ánh của ông Thắng, nhóm người này cho rằng họ mới là chủ sở hữu hợp pháp của khu du lịch và yêu cầu Công ty NKT dừng toàn bộ hoạt động thi công, đồng thời bàn giao lại mặt bằng. “Chúng tôi không đồng ý vì đang có hợp đồng hợp pháp với Công ty CP Phù Sa Đỏ. Sau đó, nhóm người này đã xông vào cản trở thi công, giăng dây và khóa cổng công trình” - ông Thắng cho biết.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng Công an xã Phong Nha đã nhiều lần có mặt tại hiện trường để lập biên bản và yêu cầu các bên chấm dứt hành vi gây rối.

Thượng tá Hoàng Thanh Chung, Trưởng Công an xã Phong Nha xác nhận thời gian qua tại khu du lịch Hava đã xảy ra nhiều vụ việc gây mất trật tự liên quan đến tranh chấp giữa các bên.

“Công an xã đã mời hai bên lên làm việc, lập biên bản và yêu cầu không có hành vi gây rối. Tuy nhiên, sự việc vẫn tiếp diễn nên chúng tôi đã báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo giải quyết” - ông Chung cho biết.

Tranh chấp cổ phần kéo dài nhiều năm

Theo tìm hiểu, nguyên nhân sâu xa của vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp cổ phần giữa các cổ đông của Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, doanh nghiệp sở hữu dự án khu du lịch Hava.

Nhóm người cản trở thi công - ảnh cắt từ clip.

Vụ việc đã được tòa án xét xử. Theo bản án phúc thẩm năm 2025, tòa án công nhận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa ông Nguyễn Quang Hải và bà Lê Thị Hồng có hiệu lực đối với phần cổ phần tương đương 16,1% vốn điều lệ của công ty. Bản án cũng yêu cầu doanh nghiệp ghi nhận tư cách cổ đông của bà Hồng với tỷ lệ sở hữu nói trên.

Tuy nhiên, trong khi Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ đang thực hiện các thủ tục theo phán quyết của toà án và điều chỉnh vốn theo kết luận kiểm tra của cơ quan chuyên ngành, thì Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị lại cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Theo đó, Công ty CP Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do bà Lê Thị Hồng làm chủ sở hữu. Việc thay đổi này kéo theo hàng loạt biến động pháp lý như thay đổi người đại diện pháp luật, giảm vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng xuống còn hơn 19 tỷ đồng và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Hải, người đại diện pháp luật trước đó của công ty cho rằng, việc cấp giấy đăng ký doanh nghiệp nói trên đã làm “biến mất” công ty cổ phần đang hoạt động bình thường và khiến các cổ đông khác mất quyền lợi.

Tự ý khoá cổng Khu du lịch - ảnh cắt từ clip.

Luật sư Lê Hồng Sơn nhận định, Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trên hồ sơ hợp lệ, không có chức năng giải quyết tranh chấp giữa các cổ đông.

Trong khi đó, bản án của tòa án cũng như kết luận kiểm tra của cơ quan chuyên ngành chỉ ghi nhận bà Lê Thị Hồng sở hữu 16,1% cổ phần, chứ không xác định bà là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp.

Chính sự thay đổi đăng ký doanh nghiệp nói trên đã khiến quyền kiểm soát công ty trở nên tranh chấp gay gắt, kéo theo mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích và dẫn đến việc mất an ninh trật tự tại khu du lịch Hava – Thung lũng Ngọc Bích.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ổn định hoạt động kinh doanh du lịch tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng.