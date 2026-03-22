Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Lên núi Chín Khúc vãn cảnh chùa, nhìn Nha Trang từ trên cao

Phùng Quang
Trương Định

TPO - Nằm trên dãy núi Chín Khúc, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn là một trong những công trình tâm linh nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến chiêm bái, vãn cảnh.

Video: Vẻ đẹp chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn nhìn từ trên cao.
Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn﻿ tọa lạc trên độ cao hàng trăm mét so với mực nước biển, công trình trên ngọn núi, hướng tầm nhìn ra toàn cảnh Nha Trang và vịnh biển, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa khoáng đạt.
Để lên chùa, du khách phải vượt qua quãng đường đèo quanh co của núi Chín Khúc﻿. Con đường uốn lượn giữa rừng cây, mở ra những góc nhìn rộng về đồng bằng và biển, mang lại cảm giác thư thái ngay từ hành trình di chuyển.
Vào những ngày nắng đẹp, từ khuôn viên chùa có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh Nha Trang﻿, trong khi buổi sớm thường phủ sương nhẹ, tạo nên vẻ huyền ảo.
Kiến trúc chùa mang nét đặc trưng của hệ phái Trúc Lâm, với bố cục hài hòa, giản dị nhưng tinh tế. Các hạng mục chính như chánh điện, nhà tổ, sân hành lễ được bố trí theo trục đăng đối, sử dụng vật liệu gần gũi với thiên nhiên. Không gian mở, nhiều cây xanh, tạo cảm giác thanh tịnh, tách biệt khỏi sự ồn ào bên dưới.
Cạnh chính điện là bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng, nổi bật với màu vàng ánh kim. Chị Lan Anh (du khách từ TPHCM) cho biết dù đường đi khá lắt léo, vất vả nhưng khi đến nơi rồi cảm giác thật thư thái, nhẹ nhàng. "Đứng trên chùa nhìn xuống thấy cả phố biển, cảm giác rất nhẹ nhàng, như được tách khỏi sự ồn ào bên dưới”, chị Lan Anh nói.
Bên trong chính điện của Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn.
Bên cạnh giá trị tâm linh, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn còn là điểm đến thu hút du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên. Nhiều du khách lựa chọn đến đây vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không khí trong lành, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn trên vịnh Nha Trang. Chị Hồng Nhung (du khách Hà Nội) chia sẻ hành trình lên núi tuy có phần quanh co nhưng xứng đáng: “Không khí trên này trong lành, mát hơn dưới phố. Tôi thích nhất là buổi sáng sớm, có sương nhẹ và gió, rất hợp để vãn cảnh, tĩnh tâm”.
Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn cũng là nơi diễn ra Lễ Hằng thuận của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Không chỉ là công trình kiến trúc tôn giáo, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn còn góp phần tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch sinh thái - tâm linh của Khánh Hòa﻿. Với vị trí đặc biệt trên núi cao, kết hợp giữa thiên nhiên và không gian thiền tịnh, nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm khác biệt giữa lòng Nha Trang.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Phùng Quang
Trương Định
#chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn #núi Chín Khúc #Nha Trang #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục