Khánh Hòa:

Tận hưởng điều không tưởng trên đỉnh núi Cô Tiên

Trương Định - Phùng Quang

TPO - Không chỉ mê hoặc du khách bởi biển xanh và cát trắng, phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn gây thương nhớ với những góc nhìn từ núi đồi đầy cuốn hút, nổi bật trong số đó là núi Cô Tiên.

Núi Cô Tiên thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cao khoảng 400m với ba đỉnh nối liền nhau. Không chỉ là điểm nhấn cảnh quan, nơi đây còn trở thành “tọa độ” quen thuộc của những người mê leo núi, săn ảnh và tìm kiếm không gian thoáng đãng để phóng tầm mắt ngắm trọn vẻ đẹp Nha Trang từ trên cao.
Chia sẻ về hành trình chinh phục﻿ núi Cô Tiên, bạn Trương Hân (đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang) cho biết: "Đây là điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối tuần của nhóm bạn chúng tôi. Từ chân núi lên đỉnh thứ nhất của núi Cô Tiên, cung đường khá dễ đi dù có nhiều đoạn dốc, lối mòn uốn cong hình vòng cung".
Để chạm tới đỉnh thứ hai của núi Cô Tiên, người leo phải vượt qua những con dốc dựng đứng hơn, trong khi đỉnh thứ ba lại bằng phẳng, nhẹ nhàng. Theo Trương Hân, từ đỉnh hai và ba có thể ngắm trọn vẹn nhất toàn cảnh Nha Trang. Với những người leo quen, hành trình này thường mất hơn một giờ để chinh phục.
Góc nhìn phố biển Nha Trang từ núi Cô Tiên﻿.
Từ núi Cô Tiên, phố biển Nha Trang hiện ra như một bức tranh sống động, bãi biển cong mềm ôm lấy làn nước xanh biếc, những dãy nhà cao tầng xen lẫn mái ngói thấp thoáng, xa xa là những hòn đảo nhấp nhô giữa vịnh. Khi nắng lên, phố biển bừng sáng rực rỡ.
Không cần hành trình quá dài hay kỹ thuật phức tạp, núi Cô Tiên đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn “đổi góc nhìn” về phố biển Nha Trang.
Không chỉ là hành trình chinh phục, núi Cô Tiên còn là “tọa độ sống ảo﻿” được nhiều bạn trẻ săn đón.
Từ núi Cô Tiên, phố biển Nha Trang hiện lên với một vẻ đẹp rất khác, khoáng đạt, lung linh và tràn đầy sức sống.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 VĐV mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Xem thêm

Cùng chuyên mục