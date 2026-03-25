Phạt thuyền trưởng chở thùng container vướng dây điện cầu Chợ Gạo

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt 6 triệu đồng đối với thuyền trưởng sà lan 4.000 tấn chở thùng container vướng và làm đứt dây điện dưới gầm cầu Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, khiến một thùng container rơi xuống sông.

Hiện trường container rơi xuống sông sau khi vướng dây điện dưới gầm cầu Chợ Gạo.

Ngày 25/3, Đại tá Nguyễn Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nguyên nhân tai nạn do triều cường lên cao, khi sà lan qua cầu Chợ Gạo thuyền trưởng không quan sát biển báo, dẫn đến chiều cao của các thùng container vượt quá chiều cao cho phép để qua cầu. Nên khi sà lan qua gầm cầu thùng container vướng vào và làm đứt dây điện dưới gầm cầu, 1 vỏ thùng container trên sà lan rớt xuống kênh. Còn việc sà lan chở hàng hóa không vi phạm.

Căn cứ vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với thuyền trưởng sà lan, buộc thuyền trưởng khắc phục sửa lại dây điện.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, sự cố trên xảy ra vào trưa 13/3, trên kênh Chợ Gạo qua xã Chợ Gạo (gầm cầu Chợ Gạo). Sà lan biển số SG-10472 (trọng tải 4.179 tấn), do N.V.Đ.H (SN 1978, ngụ Đồng Tháp) điều khiển, chở container rỗng xếp thành 4 lớp. Khi tới gầm cầu Chợ Gạo, do con nước lớn, thuyền trưởng không chú ý biển báo, chiều cao tĩnh không cầu, khi sà lan qua cầu thùng container trên cùng đã vướng vào dây điện dưới gầm cầu.

Sự cố làm đứt 2 dây điện, rơi container xuống kênh, không gây thiệt hại về người.