Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo thông báo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

tienphong-253nghiemxuanthanh.jpg
Ông Nghiêm Xuân Thành. Ảnh: PV.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XIII, XIV.

Quá trình công tác, ông Nghiêm Xuân Thành có thời gian dài công tác trong ngành ngân hàng, từng trải qua nhiều vị trí: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank); Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Vietcombank; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 10/2024, ông Thành được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đến tháng 11/2024, ông Thành được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 7/2025, ông Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (mới).

Tháng 3/2026, ông Nghiêm Xuân Thành được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện là ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.

Trường Phong
