Bé trai ở TPHCM mắc kẹt giữa hai bức tường khi leo mái nhà

Hương Chi
TPO - Bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt giữa hai bức tường hẹp khi leo mái nhà. Hai cán bộ công an ở TPHCM đang trên đường đi công tác, nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng có mặt, tìm cách giải cứu cháu bé.

Chiều 25/3, Công an phường Bình Cơ cho biết vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM kịp thời giải cứu thành công một bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, đại úy Nguyễn Đức Anh và đại úy Nguyễn Ngọc Hiền thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 32 phát hiện một bé trai bị kẹt trong khe hẹp giữa hai bức tường gạch trên đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ nên tìm cách giải cứu cháu bé.

Bé trai bị mắc kẹt giữa hai bức tường.
Lực lượng chức năng giải cứu thành công bé trai.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng điều động 1 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ban đầu, lực lượng chức năng dự kiến sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, khoan đục để phá tường. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, phương án này tiềm ẩn nguy cơ sập tường, có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân nên được thay đổi kịp thời.

Các chiến sĩ sau đó sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời liên tục trấn an tinh thần cháu bé. Một ống dây nước cũng được đưa vào để tiếp nước uống, giúp bé duy trì sức khỏe trong quá trình giải cứu.

Sau khoảng 20 phút, bé trai được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Nạn nhân được xác định là bé Trần Quốc Đạt (SN 2017, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo điều tra ban đầu, bé Đạt leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp giữa hai bức tường và bị mắc kẹt.

