Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Nghẹt thở giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu hun hút ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai cứu nạn, đưa bé trai 12 tuổi từ giếng sâu lên an toàn.

Clip giải cứu bé trai rơi xuống giếng.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Ea H’leo giải cứu thành công một bé trai 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 20m.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận dưới giếng sâu để đưa cháu bé lên bờ.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận dưới giếng sâu để đưa cháu bé lên bờ.

Trước đó, khoảng 9h11 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc một bé trai bị rơi xuống giếng tại buôn Săm A, xã Ea H’leo. Ngay sau đó, lực lượng và phương tiện chuyên dụng được điều động khẩn trương đến hiện trường, phối hợp triển khai công tác cứu nạn.

Qua kiểm tra, giếng nước sâu khoảng 20m, đang trong tình trạng cạn nên nạn nhân không bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, không gian dưới giếng hẹp, sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây khó khăn cho công tác tiếp cận.

Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân lên mặt đất. Sau khoảng 15 phút, bé trai được giải cứu trong tình trạng tỉnh táo, an toàn.

z7630239489009-97e494c0c0846073113c144e6495e36a.jpg
z7630239496125-7e6dceb3379d173e074697189d2d1523.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa cháu bé lên khỏi giếng sâu an toàn.

Nạn nhân được xác định là cháu K. (12 tuổi, trú buôn Săm A). Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, cháu sang rẫy nhà hàng xóm chơi thì không may rơi xuống giếng.

Hiện cháu K. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

#Giếng sâu #cứu nạn #Đắk Lắk #cảnh sát #giải cứu

