Xã hội

Google News

Người đàn ông ở Gia Lai rơi xuống giếng hoang sâu 15 mét giữa rừng

Trương Định
TPO - Sau 1 đêm nằm dưới giếng hoang giữa rừng, người đàn ông 63 tuổi ở Gia Lai được lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu.

Ngày 15/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu sống một người đàn ông rơi xuống giếng hoang trong lúc đi làm rẫy.

Theo đó, hôm 14/10, ông Phan Văn H. (SN 1962, thôn Vĩnh Thuận) đi làm rẫy từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Gia đình ông H. sau đó trình báo sự việc lên Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Tiếp nhận thông tin, công an xã phối hợp với lực an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Sáng 15/10, qua nắm thông tin từ người dân và mở rộng tìm kiếm, các lực lượng phát hiện ông H. bị rớt xuống một giếng hoang, có độ sâu khoảng 14-15m, nằm trong rẫy keo của một người dân cùng xã.

Thời điểm phát hiện, ông H. nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

0ee11137-5f13-4dbe-8679-0540305cd372.jpg
Các lực lượng cứu hộ đã đưa ông H. lên mặt đất an toàn. Ảnh: V.T

Công an xã Phù Mỹ Bắc lập tức liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tới hỗ trợ. Đến khoảng 11h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã đưa ông H. lên mặt đất an toàn, bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Ông Đặng Đình Triều - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc cho biết, chính quyền địa phương sẽ khen thưởng cho các lực lượng tham gia cứu nạn.

Trương Định
