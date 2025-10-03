Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đi làm rẫy, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện chồng và con chết dưới giếng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đi làm rẫy, bà Q. bàng hoàng phát hiện chồng và con trai nằm bất động dưới giếng sâu, tử vong nghi do ngạt khí.

Chiều 3/10, lãnh đạo UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai cha con tử vong.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/10, bà Đ.T.Q (trú thôn Nam Tân, xã Nâm Nung) đi làm rẫy ở khu vực thôn Nam Hà, phát hiện chồng là ông T.V.L. (55 tuổi) và con trai T.V.Q. (24 tuổi) nằm bất động dưới giếng nước cạnh chòi rẫy.

Sau đó, bà Q. hô hoán kêu cứu, người dân có mặt đưa các nạn nhân lên nhưng cả hai đã tử vong, nhiều khả năng do ngạt khí. Giếng nơi xảy ra vụ việc sâu khoảng 10m.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ đưa thi thể hai nạn nhân về nhà để lo hậu sự và cử đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Thái Lâm
#ngạt khí #giếng sâu #Lâm Đồng #đi làm rẫy #xã Nâm Nung

