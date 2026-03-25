QUẢNG NGÃI:

Hơn chục ngàn khối đất đá 'treo' lơ lửng trên khu dân cư

Nguyễn Ngọc
TPO - Hơn 10.000 m³ đất đá trên núi Pa Rây (thôn Nước Lầy, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi) đang “treo” lơ lửng, đe dọa đổ ập xuống khu dân cư mỗi khi có mưa lớn. 11 hộ dân dưới chân núi đang ngày đêm thấp thỏm, lo âu.

Ngày 25/3, ông Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa có tờ trình gửi Sở NN&MT tỉnh, đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ gây nứt, sạt lở tại khu vực núi Pa Rây (thôn Nước Lầy). “Tình trạng sạt lở núi Pa Rây đang đe dọa đến tính mạng, tài sản của 11 hộ dân với 48 nhân khẩu sống dưới chân núi”, ông Thuận nói.

Từ cuối năm 2025, khu vực này đã xảy ra sạt lở, khiến hơn 1.000 m³ đất đá tràn xuống, gây thiệt hại tài sản của người dân. Đến nay, tình trạng sụt lún không những chưa dừng lại mà còn diễn biến phức tạp hơn. Nhiều mảng đất đá, cây cối tiếp tục sụt lún, rơi rải xuống khu vực chân núi.

Đáng lo ngại, hiện nay núi Pa Rây đã xuất hiện một vết nứt lớn dài khoảng 50m, rộng khoảng 0,2m và đang có dấu hiệu mở rộng. Theo ước tính, nếu khối đất đá này sạt lở, sẽ có trên 10.000 m³ tràn xuống khu vực nhà dân, hậu quả khó lường.

f07d2d3bef8d61d3389c.jpg
Đất đá trên núi Pa Rây sạt lở tràn vào nhà người dân ở thôn Nước Lầy.

Không chỉ vậy, trên đỉnh núi còn có trụ điện đường dây 500kV, nằm cách khu vực sạt lở khoảng 15m. Điều này làm gia tăng mức độ rủi ro, không chỉ đối với người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Nhà nằm sát chân núi Pa Rây, nơi đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Anh Phạm Văn On (trú thôn thôn Nước Lầy) cho biết, tình trạng sạt lở đã kéo dài suốt nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây diễn biến ngày càng nguy hiểm.

Theo anh On, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài khiến núi xuất hiện vết nứt lớn, kéo theo một lượng lớn đất đá sụt xuống, vùi lấp ngôi nhà của gia đình. May lúc đó người trong nhà kịp chạy ra ngoài nên không ai bị thương. Sau sự cố, vợ chồng anh phải vay mượn khắp nơi để dựng lại căn nhà mới, cuộc sống vốn khó khăn lại càng chồng chất.

7125785cbaea34b46dfb.jpg
Người dân sinh sống ở dưới chân núi Pa Rây đang thấp thỏm từng ngày vì tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

“Từ ngày bị sạt lở núi làm hỏng ngôi nhà, gia đình tôi sống trong bất an, phập phồng. Những đêm mưa là không ai dám ngủ sâu, vợ chồng phải thay nhau thức để canh chừng, lỡ có chuyện còn kịp chạy”, anh On than thở.

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Ba Vì đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ nguy hiểm và đề xuất phương án xử lý. Đồng thời kiến nghị Sở NN&MT sớm xem xét, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí di dời, tái định cư cho các hộ dân ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các giải pháp kỹ thuật như gia cố mái taluy, xây dựng tường chắn đất, cũng như biện pháp thoát nước, không để nước tiếp tục chảy vào khe nứt nhằm tránh vết nứt mở rộng và nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

