Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông đập vỡ kính taxi trên quốc lộ

TPO - Mâu thuẫn với vợ, một người đàn ông đã chặn taxi trên quốc lộ 20 ở Lâm Đồng rồi dùng gậy sắt đập vỡ nhiều kính xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 25/3, Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản xảy ra trên quốc lộ 20.

Clip ghi lại hành động người đàn ông đập vỡ kính taxi.

Qua xác minh ban đầu, do cãi nhau với vợ là T.M (SN 2008) vì việc chị này tự ý thuê taxi về nhà mẹ đẻ nên người chồng là Lê Hoàng Thư (SN 2004, trú TP.Cần Thơ, hiện ở phường B’Lao) đã điều khiển ô tô ép xe taxi do anh Nguyễn Thanh Long (SN 2000, trú phường 3 Bảo Lộc) điều khiển dừng lại trên quốc lộ 20.

Sau đó, anh Thư dùng gậy sắt liên tục đập phá các cửa kính của taxi. Vụ việc khiến xe taxi bị vỡ kính chắn gió phía trước, 2 kính bên tài, 1 kính phía sau và 1 kính bên phụ. Hiện Công an phường B’Lao đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Hiện trường xảy ra sự việc.
