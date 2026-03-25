Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Trung sắp nắng nóng 38 độ

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế - nơi được mệnh danh là "chảo lửa" của cả nước sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong các ngày từ 30/3-2/4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón nắng nóng đến sớm vào cuối tháng 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 30/3-2/4, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh sẽ gây ra một đợt nắng nóng diện rộng cho khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành từ Thanh Hóa đến Huế.

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại khu vực này trong năm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, một số khu vực thuộc vùng núi phía Tây của Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 30-31/3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ trong thời gian từ 30/3 đến 2/4 cũng có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Khu vực miền Bắc, miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng đến sớm.

Tại Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện ngay từ đầu tháng 2. Từ 21/3, khu vực Đông Nam Bộ cũng có nắng nóng. Dự báo trong những ngày cuối tháng 3, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Sang đầu tháng 4, nắng nóng gia tăng cả về quy mô và cường độ ở khu vực này trước khi dịu dần do mùa mưa đến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Theo số liệu lịch sử, tại khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh/thành phố Thanh Hoá đến Huế, nắng nóng diện rộng thường bắt đầu từ đầu và giữa tháng 4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ muộn hơn, thường vào giữa tháng 5. Khu vực Nam Trung Bộ, nắng nóng thường bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5. Điều này cho thấy xu thế khí hậu ngày càng cực đoan, bất thường.

Miền Bắc cũng đang trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử khi giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (tháng 12/2025-2/2026) là 18.21 độ, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1.67 độ, chỉ kém mùa đông năm 2018-2019.

Đáng lưu ý, vào ngày 5/2/2026, thời điểm chính giữa mùa đông, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ, là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa đông ở miền Bắc.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #nắng nóng kỷ lục #nắng nóng hè 2026 #nắng nóng năm 2026 #thời tiết miền Bắc #Thời tiết Hà Nội #Dự báo thời tiết hè 2026 #thời tiết miền Trung #chảo lửa

