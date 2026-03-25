Miền Trung sắp nắng nóng 38 độ

TPO - Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế - nơi được mệnh danh là "chảo lửa" của cả nước sẽ đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong các ngày từ 30/3-2/4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ cũng đón nắng nóng đến sớm vào cuối tháng 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 30/3-2/4, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh sẽ gây ra một đợt nắng nóng diện rộng cho khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh/thành từ Thanh Hóa đến Huế.

Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên tại khu vực này trong năm nay với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, một số khu vực thuộc vùng núi phía Tây của Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 30-31/3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ trong thời gian từ 30/3 đến 2/4 cũng có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Khu vực miền Bắc, miền Trung chuẩn bị đón nắng nóng đến sớm.

Tại Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện ngay từ đầu tháng 2. Từ 21/3, khu vực Đông Nam Bộ cũng có nắng nóng. Dự báo trong những ngày cuối tháng 3, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Sang đầu tháng 4, nắng nóng gia tăng cả về quy mô và cường độ ở khu vực này trước khi dịu dần do mùa mưa đến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Theo số liệu lịch sử, tại khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh/thành phố Thanh Hoá đến Huế, nắng nóng diện rộng thường bắt đầu từ đầu và giữa tháng 4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ muộn hơn, thường vào giữa tháng 5. Khu vực Nam Trung Bộ, nắng nóng thường bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5. Điều này cho thấy xu thế khí hậu ngày càng cực đoan, bất thường.

Miền Bắc cũng đang trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử khi giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (tháng 12/2025-2/2026) là 18.21 độ, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1.67 độ, chỉ kém mùa đông năm 2018-2019.

Đáng lưu ý, vào ngày 5/2/2026, thời điểm chính giữa mùa đông, nhiệt độ tại khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) lên tới 37,8 độ, là mức nhiệt cao rất hiếm gặp trong cao điểm mùa đông ở miền Bắc.