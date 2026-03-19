Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nắng nóng gay gắt hơn năm 2025

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sự chuyển pha từ La Nina sang trung tính có thể khiến mùa hè năm nay nắng nóng nhiều hơn, gay gắt hơn so với năm 2025 trên phạm vi cả nước, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Tại Nam Bộ, nắng nóng năm nay đến khá sớm, từ ngày 8-9/2, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện tại khu vực Đông Nam Bộ.

Trong thời kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ (16-20/2), Nam Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, riêng tại Tây Ninh, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 37,5 độ. Như vậy nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo khoảng ngày 21-22/3, Nam Bộ tiếp tục đón nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-27 độ.

Dự báo sang tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng phạm vi sang khu vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tại các khu vực này, đỉnh điểm nắng nóng năm nay sẽ xảy ra trong tháng 4 và tháng 5. Từ cuối tháng 5, khi Nam Bộ, Tây Nguyên bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ giảm dần.

bao16.jpg
Dự báo nắng nóng năm nay gay gắt hơn năm 2025. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Tại miền Bắc, nửa cuối tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng đầu tiên. Từ khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng. Từ khoảng cuối tháng 5 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8. Từ khoảng tháng 9/2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Dự báo, nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 7-9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ.

Miền Bắc cũng đang trải qua mùa đông ấm thứ hai trong lịch sử khi giá trị nhiệt độ trung bình trong cả 3 tháng chính đông (tháng 12/2025-2/2026) là 18.21 độ, cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1.67 độ, chỉ kém mùa đông năm 2018-2019.

Năm 2025, nhiệt độ trung bình tại Việt Nam đạt giá trị 24,04 độ, cao hơn trung bình nhiều năm là 0,27 độ, đứng thứ 13 trong lịch sử.

Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 là năm ấm thứ 3 được ghi nhận trong lịch sử. Điều đáng lưu ý, năm 2025 bắt đầu và kết thúc với hiện tượng La Nina yếu nhưng vẫn là một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu.

Dựa trên 8 bộ dữ liệu quốc tế hàng đầu được sử dụng để theo dõi nhiệt độ toàn cầu và được tổng hợp cho thấy mức nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 cao hơn khoảng 1,48 độ so với mức nhiệt độ trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (giai đoạn 1850-1900), phản ánh xu thế nóng lên của trái đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Xem thêm

Cùng chuyên mục