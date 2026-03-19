Đắk Lắk: Sẽ giám sát vấn đề đã hứa, xử lý đến cùng những tồn đọng gây bức xúc

TPO - Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tăng cường tái giám sát các nội dung đã cam kết trước cử tri, đặc biệt là những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc, với tinh thần theo dõi, đeo bám đến cùng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chiều 18/3, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí.

Tại đây, lãnh đạo HĐND tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của cơ quan dân cử tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả; chất lượng kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri từng bước được nâng lên. Nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, HĐND tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã tổ chức 28 kỳ họp, ban hành 381 nghị quyết. Sau khi hợp nhất với Phú Yên, HĐND tỉnh Đắk Lắk (mới) nhanh chóng ổn định tổ chức, từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 3/2026 đã tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 100 nghị quyết, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Liên quan đến kiến nghị của cơ quan báo chí về công tác giám sát, ông Đỗ Thái Phong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, HĐND tỉnh sẽ chú trọng hoạt động tái giám sát đối với những nội dung đã được giám sát, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm.

“Chúng tôi sẽ theo dõi, đeo bám đến cùng các nội dung đã hứa, đặc biệt là những tồn đọng, bức xúc trong nhân dân, để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Đỗ Thái Phong phát biểu.

Theo ông Đỗ Thái Phong, một trong những lĩnh vực được quan tâm là việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn. Dự kiến trong quý IV, HĐND tỉnh sẽ tổ chức tái giám sát nội dung này nhằm làm rõ trách nhiệm, xử lý các hạn chế kéo dài.

Lãnh đạo HĐND tỉnh cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban xây dựng chương trình công tác, trong đó có nội dung tái giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri để cơ quan dân cử nắm bắt, xử lý hiệu quả.