Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Hơn 70.000 câu hỏi thể hiện nguyện vọng, hiến kế

TP - Hôm nay, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu trong nước và quốc tế. Hàng nghìn câu hỏi thể hiện tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của bạn trẻ đã gửi về Ban Bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ khát vọng cống hiến, tiên phong đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bạn Nguyễn Quỳnh Anh - Trưởng BTC Cuộc thi Khởi nghiệp I-Startup, Ðại học Kinh tế Quốc dân:

Ðiểm tựa vững chắc để bạn trẻ khởi nghiệp thành công

Là một sinh viên và trực tiếp tham gia tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sinh viên, đang từng bước triển khai dự án khởi nghiệp của riêng mình, tôi nhận thấy, người trẻ đầy khát vọng làm giàu nhưng để đi đến cùng rất cần những điểm tựa vững chắc. Để khởi nghiệp thực sự trở thành một lựa chọn khả thi và bền vững đối với sinh viên, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, thực chất và mang tính kiến tạo của tổ chức Đoàn.

Xuất phát từ thực tiễn khởi nghiệp của sinh viên, theo tôi, tổ chức Đoàn Thanh niên cần đi xa hơn vai trò truyền thống là tổ chức phong trào mà thực sự trở thành điểm tựa hỗ trợ và định hướng thiết thực cho sinh viên. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn Thanh niên đã chỉ đạo các phong trào và cuộc thi khởi nghiệp, tạo cơ hội để sinh viên thử nghiệm ý tưởng ngay trên giảng đường, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng lập kế hoạch, cũng như khả năng triển khai dự án.

Sự đồng hành của Đoàn nên tập trung vào hỗ trợ trong quá trình thực hành, tạo môi trường để sinh viên được thử, sai, rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện dự án. Đây là cách giúp các bạn không chỉ hình thành ý tưởng mà còn từng bước phát triển năng lực thực tiễn, tư duy phản biện và tinh thần dám dấn thân. Qua đó, giúp sinh viên tự tin thử sức và dần hình thành những nhà sáng lập trẻ có năng lực thực sự trên hành trình khởi nghiệp.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tôi tin rằng khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở lựa chọn cá nhân, mà còn là một trong những con đường để thanh niên thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Bạn Trương Hồ Quan Minh - Ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, Giải thưởng Sao Tháng Giêng cấp Trung ương năm 2025:

Hình thành cộng đồng những người trẻ có tư duy mở

Là một du học sinh đang học tập tại Úc, tôi nhận thấy sức khỏe tinh thần đang trở thành một trong những vấn đề rất quan trọng đối với sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Việc sống xa gia đình, thích nghi với môi trường mới, cùng áp lực học tập và khác biệt văn hóa khiến nhiều bạn trẻ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, cô đơn hoặc thiếu điểm tựa tinh thần.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về năng lực và khả năng thích ứng ngày càng cao, giới trẻ cần được lắng nghe, thấu hiểu và có những không gian trò chuyện cởi mở hơn. Thực tế, một bộ phận bạn trẻ còn e dè trong chia sẻ, trao đổi, hợp tác. Vì vậy, việc xây dựng các không gian đối thoại cởi mở, tôn trọng sự khác biệt là rất cần thiết, giúp tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết giữa người Việt trong, ngoài nước.

Đội ngũ y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam khám bệnh cho người dân. Ảnh: P.V

Trong bối cảnh đó, việc hình thành một cộng đồng “community leader” - những người trẻ có tư duy mở, khả năng kết nối và tinh thần trách nhiệm sẽ tạo ra tác động lan tỏa tích cực. Họ có thể dẫn dắt các cuộc đối thoại, kết nối cộng đồng và tận dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để xây dựng những mạng lưới gắn kết hơn. Về lâu dài, những nỗ lực này sẽ góp phần nuôi dưỡng tinh thần gắn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc, hướng tới một tương lai chung - nơi tất cả cùng chia sẻ khát vọng xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, bền vững và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Bạn Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng:

Hoạt động gắn với “đầu ra”

Để không tụt hậu so với thế hệ Gen Z - một thế hệ năng động, sáng tạo nhưng cũng rất cá tính và thực tế - tổ chức Đoàn cần có những đổi mới mạnh mẽ về cả tư duy lẫn phương thức hoạt động. Đoàn không chỉ dừng lại ở việc quản lý mà phải đồng hành và tạo cơ hội cho thanh niên phát triển.

Gen Z hiện nay không mấy mặn mà với những hoạt động mang tính hình thức hay áp đặt, mà quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm có giá trị thực tiễn. Vì vậy, theo tôi, các hoạt động của Đoàn cần được thiết kế xuất phát từ nhu cầu thật của thanh niên và gắn với “đầu ra” cụ thể.

Thay vì chỉ tham gia để lấy điểm rèn luyện, mỗi chương trình phải giúp các bạn làm đẹp thêm CV (bản tóm tắt kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, trình độ học vấn và thành tích cá nhân) và tăng điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng. Chẳng hạn như tham gia một workshop phải có chứng nhận kỹ năng; tham gia tình nguyện phải giúp tích lũy thêm kinh nghiệm quản lý thực tế,... Khi ấy, thanh niên sẽ tự nguyện và chủ động tìm đến.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng là xu hướng tất yếu. Tổ chức Đoàn có thể xây dựng một nền tảng online chung để mỗi bạn trẻ sở hữu một “hồ sơ số” ghi nhận đầy đủ kỹ năng, chứng nhận và quá trình rèn luyện. Hệ thống này không chỉ giúp tổ chức Đoàn quản lý khoa học mà còn là minh chứng hỗ trợ sinh viên trong việc học tập và xin việc sau này. Đồng thời, cách thức truyền thông cũng cần được làm mới thông qua video ngắn, infographic và những nội dung gần gũi, trending phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Hơn 70.000 câu hỏi gửi về Diễn đàn Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” năm 2026 do Trung ương Ðoàn tổ chức diễn ra vào lúc 13h00 hôm nay (19/3). Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chương trình được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Ðoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên cùng các nền tảng số của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN, Hội đồng Ðội T.Ư và các cấp bộ Ðoàn, Hội, Ðội trên cả nước. Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện. Ðến nay, Diễn đàn đã ghi nhận con số kỷ lục với hơn 70.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước gửi về. Các bạn trẻ tiếp tục gửi câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng cho đến khi kết thúc Diễn đàn thông qua website: doithoai.doanthanhnien.vn.

Khi tổ chức Đoàn thực sự đổi mới theo hướng linh hoạt, số hóa và lấy thanh niên làm trung tâm, sẽ truyền cảm hứng, phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Bạn Nguyễn Viết Kiên - Trường Ðại học Université Sorbonne Paris Nord (Pháp):

Hình thành cơ chế “đưa đề bài - nhận giải pháp”

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những du học sinh như tôi luôn mang trong mình khát khao khẳng định giá trị Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Từ thực tế học tập, trải nghiệm ở nước ngoài, tôi xin đề xuất một số kiến nghị để hoạt động của Đoàn thực sự trở thành “điểm tựa” cho thanh niên cả trong và ngoài nước.

Trước hết, cần ưu tiên chuyển đổi số trong việc phát huy nguồn lực thanh niên. Theo tôi, nên xây dựng một “mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu” trên nền tảng số. Thay vì chỉ tổ chức các cuộc gặp trực tiếp, tổ chức Đoàn có thể duy trì các diễn đàn hiến kế trực tuyến định kỳ, tạo không gian để du học sinh và thanh niên trong nước cùng trao đổi, đề xuất giải pháp cho những vấn đề cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, cần hình thành cơ chế “đưa đề bài - nhận giải pháp”. Trung ương Đoàn có thể đóng vai trò cầu nối, chuyển tải những bài toán thực tiễn từ cơ quan, doanh nghiệp trong nước đến cộng đồng trí thức trẻ ở nước ngoài. Khi được trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của đất nước, dù đang học tập, làm việc xa quê hương, chúng tôi sẽ cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và vai trò của mình trong kỷ nguyên mới.

Thực tế, nhiều du học sinh có ý tưởng sáng tạo nhưng còn thiếu môi trường triển khai và hỗ trợ pháp lý tại Việt Nam. Lúc này, tổ chức Đoàn có thể đóng vai trò kết nối, tư vấn và huy động nguồn lực để những ý tưởng tiềm năng sớm được hiện thực hóa. Khi có cơ chế kết nối hiệu quả và những giải pháp đồng hành thiết thực, lực lượng du học sinh sẽ trở thành “cánh tay nối dài”, góp phần đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.