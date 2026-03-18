Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn": Mở rộng không gian sáng tạo cho thanh niên

TP - Trong kỷ nguyên số, nhiều bạn trẻ mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo, kết nối nguồn lực, được trao cơ hội để thanh niên không chỉ tham gia phong trào mà còn kiến tạo những giá trị mới cho xã hội.

Thanh niên mong được trao cơ hội để kiến tạo giá trị mới cho xã hội. Ảnh: Xuân Tùng

Bạn Kiều Quang Ðại - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ÐH Phương Ðông:

Mở rộng không gian cho người trẻ kiến tạo giá trị

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục là người định hướng và mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo tôi, thanh niên hôm nay không chỉ tham gia phong trào mà cần trở thành lực lượng kiến tạo giá trị. Tôi đề xuất, Đoàn Thanh niên triển khai các mô hình như mỗi sinh viên - một ý tưởng đổi mới, gắn nghiên cứu khoa học với giải quyết các vấn đề thực tiễn như chuyển đổi số trong giáo dục, kinh tế số hay bảo vệ môi trường.

Tôi cũng mong Đoàn phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, không gian sáng tạo trẻ, đồng thời tăng cường kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ hỗ trợ để giúp người trẻ dám nghĩ lớn, dám hành động và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Bên cạnh đó, Đoàn cần đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và tư duy toàn cầu, giúp thanh niên tự tin hội nhập quốc tế. Trong đó, chú trọng tổ chức chương trình đào tạo về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ năng lãnh đạo và làm việc trong môi trường quốc tế cho thanh niên. Việc đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số và mạng xã hội cũng sẽ giúp tổ chức Đoàn kết nối đoàn viên tốt hơn và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Bạn Hoàng Hà Vân - Học viện Ngoại giao, Sinh viên 5 tốt cấp thành phố:

Truyền cảm hứng để thanh niên sống có lý tưởng

Là sinh viên thế hệ gen Z, tôi nhận thấy tổ chức Đoàn không chỉ môi trường rèn luyện, trưởng thành mà còn là nơi truyền cảm hứng để thanh niên sống có lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước. Từ trải nghiệm tham gia công tác Đoàn - Hội và quá trình rèn luyện với sự dẫn dắt từ Đoàn Trường, Đoàn Khối, tôi mong muốn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ nhằm hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện và phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Trước hết, tôi mong Đoàn Thanh niên đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các không gian kết nối tri thức và cơ hội cho thanh niên, đặc biệt là các diễn đàn trao đổi học thuật, các chương trình kết nối sinh viên với chuyên gia, nhà ngoại giao, doanh nhân và các tổ chức quốc tế. Điều này không chỉ giúp sinh viên mở rộng tư duy, nâng cao năng lực hội nhập mà còn tạo điều kiện để thanh niên đóng góp nhiều hơn cho các vấn đề của đất nước và khu vực.

Bên cạnh đó, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tăng cường các chương trình phát triển kỹ năng cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, như kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện, khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa. Đây là những năng lực rất cần thiết để thanh niên Việt Nam có thể tự tin bước ra thế giới và góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

Với những nền tảng sẵn có, tổ chức Đoàn có thể tiếp tục tạo nhiều hơn những môi trường thực tiễn để thanh niên được thử sức, cống hiến và trưởng thành, từ các hoạt động tình nguyện, dự án cộng đồng cho đến các sáng kiến sáng tạo do chính thanh niên đề xuất và triển khai. Khi được trao cơ hội và niềm tin, thanh niên sẽ phát huy được tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Bạn Vũ Lam Duy - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ÐH Ngoại thương:

Phát triển năng lực toàn diện cho thế hệ trẻ

Tôi mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng tới sự linh hoạt, thiết thực, phù hợp hơn với thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Đoàn Thanh niên có thể thúc đẩy nhiều hơn các chương trình kết nối sinh viên với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trung tâm đổi mới sáng tạo, qua đó giúp thanh niên có cơ hội tham gia vào những dự án thực tiễn, phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của xã hội.

Bên cạnh đó, để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tổ chức Đoàn cần chú trọng hơn đến việc bồi dưỡng năng lực toàn diện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là năng lực tư duy toàn cầu, kỹ năng công nghệ, tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng với những biến động nhanh của thế giới. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp mới đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên không chỉ cần nhiệt huyết mà còn cần nền tảng tri thức và kỹ năng vững vàng để tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Vì vậy, việc tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa chuyên gia, cựu sinh viên với sinh viên hiện nay thông qua hoạt động hướng dẫn, dìu dắt sẽ giúp thanh niên có thêm định hướng và động lực để phát triển bản thân một cách bền vững.

Điều quan trọng, tổ chức Đoàn hãy luôn luôn là người bạn đồng hành gần gũi của thanh niên, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ sinh viên, trí thức và các bạn trẻ đang khởi nghiệp. Khi thanh niên được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng lúc và được dẫn dắt bằng những giá trị tích cực, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng một thế hệ công dân Việt Nam bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bạn Vũ Hà Thảo Vy - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ÐH Dược Hà Nội:

Tiếp sức các công bố khoa học cho sinh viên

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thanh niên, đặc biệt là sinh viên các trường đại học cần được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và đóng góp cho xã hội. Tôi xin đề xuất một số hiến kế nhằm giúp thanh niên phát triển toàn diện và phát huy vai trò tiên phong của mình.

Đầu tiên, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển năng lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức Đoàn cần mở rộng các sân chơi học thuật, các cuộc thi nghiên cứu, cũng như xây dựng các quỹ hỗ trợ ý tưởng sáng tạo của sinh viên. Đặc biệt, đối với sinh viên ngành y dược, nghiên cứu khoa học thường đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí, điều kiện phòng thí nghiệm và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, nên việc công bố kết quả và tạo ra sản phẩm khoa học cũng khó khăn hơn so với nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, tôi mong muốn tổ chức Đoàn có thêm các chương trình hỗ trợ kết nối các viện hàn lâm khoa học, các phòng thí nghiệm, nguồn kinh phí nghiên cứu, chuyên gia cố vấn và cơ hội công bố khoa học, từ đó giúp sinh viên y dược mạnh dạn tham gia nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của khoa học và ngành y tế.

Cùng đó, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Đoàn có thể phát triển mạnh các mô hình như đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn sử dụng thuốc an toàn, tuyên truyền phòng bệnh, tuyên truyền chống kháng thuốc từ các cấp phổ thông trung học, hỗ trợ khám - tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa. Những hoạt động này vừa giúp sinh viên rèn luyện chuyên môn, vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.