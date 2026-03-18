Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Tiếp sức khởi nghiệp trẻ bằng 'bệ đỡ' thiết thực

TPO - Từ trải nghiệm thực tế khi khởi nghiệp với các sản phẩm nông nghiệp và giá trị bản địa, những thanh niên khởi nghiệp ở Đà Nẵng gửi gắm nhiều kiến nghị, hiến kế đến Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” để tổ chức Đoàn tiếp tục chắp cánh cho các ý tưởng khởi nghiệp của người trẻ.

Tạo cầu nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp

Chị Nguyễn Thị Oanh (Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37):

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thanh niên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bạn trẻ có ý tưởng kinh doanh tốt nhưng vẫn gặp không ít khó khăn khi bắt đầu khởi nghiệp như thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, hạn chế về thị trường và chưa có nhiều cơ hội kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp.

Vì vậy, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, là “bệ đỡ” cho thanh niên khởi nghiệp bằng những giải pháp thiết thực hơn. Trước hết, cần tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số trong bán hàng.

Những khóa học thực tế, có sự tham gia của các doanh nhân thành công hoặc chuyên gia trong từng lĩnh vực sẽ giúp thanh niên có thêm kiến thức và định hướng rõ ràng hơn khi bắt đầu dự án của mình.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn có thể tiếp tục xây dựng các quỹ hỗ trợ hoặc kết nối với các nguồn vốn ưu đãi dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp. Việc tiếp cận nguồn vốn với thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp sẽ giúp nhiều ý tưởng tiềm năng có cơ hội được triển khai trong thực tế.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên quảng bá, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp được triển khai. Ảnh: Giang Thanh

Ngoài ra, việc hình thành các mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp”, không gian làm việc chung hoặc các CLB thanh niên khởi nghiệp tại địa phương cũng là giải pháp cần thiết để các bạn trẻ có môi trường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực và cùng nhau phát triển.

Một vấn đề quan trọng khác là hỗ trợ thanh niên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức Đoàn có thể tổ chức các hội chợ, triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, đồng thời, hỗ trợ quảng bá trên các nền tảng số, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Điều này không chỉ giúp sản phẩm của thanh niên đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng thương hiệu cho các dự án khởi nghiệp trẻ.

Tôi tin rằng nếu có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực, đồng hành lâu dài từ tổ chức Đoàn, thanh niên sẽ tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng hành cùng gen Z khởi nghiệp văn hóa

Trương Văn An (Đồng sáng lập Công ty TNHH CaThiFood)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số phát triển mạnh mẽ, thanh niên ngày nay có cơ hội tiếp cận các dòng chảy tri thức và văn hóa quốc tế nhanh chóng và đa chiều hơn bao giờ hết.

Chính sự giao thoa ấy đặt ra những thách thức nhất định đối với việc gìn giữ bản sắc và hệ giá trị của mỗi quốc gia. Nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng khi người trẻ thiếu nền tảng hiểu biết về lịch sử và văn hóa dân tộc, quá trình hội nhập có thể trở nên lạc lõng, thiếu điểm tựa.

Ngược lại, khi được bồi đắp đầy đủ về truyền thống và bản sắc văn hóa, thanh niên thường tự tin hơn trong việc tiếp nhận cái mới, đồng thời, có khả năng chọn lọc và sáng tạo trên nền tảng giá trị của chính mình.

Trong bối cảnh đó, tôi kỳ vọng Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo và gần gũi với người trẻ. Các chương trình như: “Thanh niên sáng tạo từ di sản”, “Mỗi đoàn viên – một câu chuyện lịch sử số” hay các cuộc thi sáng tạo nội dung về văn hóa Việt Nam có thể khuyến khích thanh niên tìm hiểu và kể lại câu chuyện lịch sử - văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại công nghệ. Qua đó, thanh niên không chỉ là người tiếp nhận giá trị văn hóa mà còn trở thành những “đại sứ” lan tỏa câu chuyện Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, Đoàn cần đóng vai trò kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp của thanh niên, xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp thanh niên nhằm kết nối doanh nhân, chuyên gia với các dự án của người trẻ.

Những sân chơi như cuộc thi “Startup từ văn hóa bản địa” hay “Ý tưởng khởi nghiệp vì cộng đồng”… có thể được triển khai hóa để vừa hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, vừa khuyến khích khai thác các giá trị văn hóa, tri thức bản địa trong phát triển sản phẩm sáng tạo.

Để những sáng kiến này phát huy hiệu quả, tổ chức Đoàn cần chú trọng xây dựng mạng lưới thanh niên tiên phong, trong đó, đảng viên trẻ, doanh nhân trẻ và nhà khoa học trẻ đóng vai trò dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho cộng đồng thanh niên.

Thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai. Ảnh: Giang Thanh

“Vốn mồi” cho thanh niên khởi nghiệp

Chị Phạm Thị Duy Mỹ (Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh)

Là một người trẻ đang khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển sản phẩm địa phương, tôi nhận thấy thanh niên hiện nay có rất nhiều ý tưởng sáng tạo và khát vọng lập nghiệp.

Tuy nhiên, để một ý tưởng khởi nghiệp có thể phát triển thành mô hình kinh doanh bền vững, người trẻ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh nghiệm, nguồn lực và cơ hội kết nối.

Vì vậy, tôi rất mong tổ chức Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục có những chính sách và chương trình thiết thực để trở thành bệ đỡ cho các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên và thanh niên.

Trước hết, tôi mong muốn tổ chức Đoàn tăng cường các chương trình đào tạo thực tế về khởi nghiệp dành cho sinh viên. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng rất tốt nhưng lại thiếu kiến thức về xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, marketing hay quản trị tài chính.

Nếu tổ chức Đoàn có thể kết nối với các doanh nhân, chuyên gia và những người đã khởi nghiệp thành công để tham gia cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm thì sẽ giúp các bạn trẻ có thêm định hướng rõ ràng và tự tin hơn khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, vấn đề vốn cũng là một trong những rào cản lớn đối với thanh niên khi khởi nghiệp. Tôi rất mong có thêm các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên với những nguồn vốn nhỏ, vốn vay ưu đãi hoặc các chương trình hỗ trợ ban đầu làm “vốn mồi”. Đôi khi chỉ cần một nguồn lực nhỏ nhưng đúng thời điểm cũng có thể giúp một ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa và phát triển.

Ngoài ra, tôi cũng mong tổ chức Đoàn tạo thêm nhiều sân chơi và môi trường kết nối cho thanh niên khởi nghiệp như: các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, chương trình ươm tạo dự án, hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Đây không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ thử nghiệm ý tưởng mà còn là nơi để học hỏi, giao lưu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Tôi tin rằng khi tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành, lắng nghe và xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả, sẽ có nhiều hơn nữa những mô hình sáng tạo của thanh niên được hình thành và phát triển.