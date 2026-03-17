Hành trình từ nhà kho 20m2, đến thương hiệu nghìn tỉ

TPO - Phạm Chí Nhu - CEO Coolmate từ chuyên viên kiểm toán tại một trong bốn công ty lớn tài chính thế giới, rẽ ngang sang con đường “kim chỉ” và bắt đầu từ khoảnh không gian vỏn vẹn 20m2, đã vươn tầm thế giới và doanh thu nghìn tỉ đồng. Anh Nhu là một trong top 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp.

Video: Công Hướng

Phạm Chí Nhu (SN 1991) - Giám đốc điều hành Coolmate, không phải “con nhà nòi” trong ngành may mặc, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành tài chính – ngân hàng trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, từng làm kiểm soát tài chính tại doanh nghiệp nước ngoài.

Cơ duyên đến khi anh làm việc tại một công ty bán lẻ nước ngoài và quen với một chủ xưởng may. Anh choáng ngợp với năng lực sản xuất của Việt Nam cho nhiều thương hiệu lớn toàn cầu, nhưng cũng nhận ra nghịch lý.

Đó là Việt Nam là công xưởng may mặc của thế giới, nhưng lại thiếu vắng những thương hiệu nội địa có đủ sức nặng; người tiêu dùng trong nước rất khó tìm mua sản phẩm cơ bản chất lượng trên nền tảng trực tuyến.

Anh Nhu bộc bạch: “Giai đoạn đầu, phần lớn thời gian tôi làm việc ở dưới các nhà máy. Những người dạy cho tôi nhiều nhất là những người thợ đã trực tiếp làm trong ngành sản xuất của Việt Nam với thâm niên 20 – 30 năm. Khi công ty mở rộng, các nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong ngành được tuyển dụng chính là những người vừa dạy cho tôi vừa trực tiếp tham gia các khâu hoàn thiện sản phẩm tốt hơn”.

"Tại sao hàng Việt xuất khẩu thì xịn, mà hàng cho người Việt lại bị gắn mác chất lượng thấp hơn?". Câu hỏi này cùng sự nhạy bén với xu hướng thương mại điện tử đã thôi thúc anh Nhu khởi nghiệp, thành lập một nhãn hàng thời trang tập trung hoàn toàn vào trực tuyến.

Cái tên Coolmate ra đời một cách khá tình cờ từ sự kết hợp giữa từ "Cool" (ngầu, thú vị) và "Mate" (người bạn đồng hành), với mong muốn trở thành một người bạn thân thiết và thú vị của khách hàng.

Thời gian đầu khởi sự của người "ngoại đạo" thời trang là những ngày “ăn ngủ” dưới các nhà máy, học hỏi từ những người thợ về cách làm ra một tấm vải tốt, sản phẩm đẹp.

Cũng trong những ngày đầu bước trên hành trình mới ấy, sự hiểu biết tường tận về thế giới “kim chỉ” được anh Nhu rút ra những lô hàng lỗi với chi phí đắt đỏ.

Theo anh Nhu, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi Coolmate lấn sân sang mảng đồ thể thao vào năm thứ ba. Tưởng rằng đồ thể thao cũng giống áo thun trơn hay tất, đội ngũ đã vấp phải thất bại nặng nề vì thiếu chuyên môn sâu về chất liệu kỹ thuật. Điều này buộc Coolmate phải thay đổi chiến lược trong tuyển dụng nhân sự và bắt tay chặt chẽ với các đối tác nhà máy để cùng sáng tạo chất liệu mới.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn trực tiếp tham gia câu chuyện sản phẩm, chất liệu, sợi vải, công nghệ may... Những kinh nghiệm hay kỷ niệm khi ở dưới nhà máy cho tôi hiểu sản phẩm ngành may mặc rất tỉ mỉ, thực sự đến từng đường kim sợi chỉ", anh Phạm Chí Nhu.

Anh Phạm Chí Nhu gắn bó với thế giới sợi vải, từng đường kim, mũi chỉ.

Năm 2019, khi trình làng thời trang may mặc trong nước, Coolmate không ghi điểm ở số vốn 1 tỉ đồng hay ở căn nhà kho vỏn vẹn 20m2 mà bằng tư duy đổi mới. Giữa lúc thị trường thời trang nam đang bão hòa với các cửa hàng truyền thống, anh Nhu chọn lối đi riêng biệt và táo bạo với mô hình D2C (Direct-to-Consumer) – bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng qua nền tảng trực tuyến.

Một trong những triết lý Coolmate cố gắng làm đó là "Better Every Day", có nghĩa làm sao thúc đẩy cải tiến, tốt hơn mỗi ngày, từ dịch vụ khách hàng tốt hơn, sản phẩm tốt hơn và chỉn chu hơn. Đồng thời, là sự kiên định phát triển bán hàng website, kiên định với bài toán hoàn thiện sản phẩm", Phạm Chí Nhu.

Tư duy đổi mới của Nhu thể hiện rõ nét ở việc anh định vị Coolmate là một công ty "Fashion-Tech" (Thời trang công nghệ). Thay vì đổ tiền vào mặt bằng đắt đỏ, mô hình đại lý truyền thống, anh tập trung vào trải nghiệm người dùng trên website. Anh kiên định hướng khách hàng về trang web riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các sàn thương mại điện tử để chủ động kiểm soát dữ liệu và hành vi khách hàng.

Sự sáng tạo của Nhu còn nằm ở chính sách "đổi trả miễn phí 60 ngày" – điều chưa từng có tại Việt Nam vào thời điểm đó. "Chúng tôi muốn xóa bỏ rào cản lớn nhất của mua sắm online là sự lo lắng về chất lượng”, anh nói.

Chính việc tự chủ từ khâu chọn sợi, dệt vải đến quản trị sản xuất giúp thương hiệu tham gia sâu chuỗi cung ứng, kiểm soát được chất lượng và tư duy tử tế, Coolmate xây dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành lớn.

Những năm đầu, áp lực dòng tiền có lúc khiến anh Nhu phải mang cả sổ đỏ gia đình đi cầm cố để vay 800 triệu đồng duy trì doanh nghiệp. Nhưng chính trong khó khăn, anh càng chứng minh được tư duy quản trị linh hoạt.

Thay vì quảng cáo hào nhoáng, anh chọn cách tiếp cận khách hàng bằng sự chân thành, hợp tác với các KOLs theo cách gửi sản phẩm trải nghiệm thực tế, tạo nên sự lan tỏa tự nhiên và bền vững.

Coolmate đầu tư kết hợp thời trang và công nghệ để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng.

Thành công của Coolmate nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư. Sau màn gọi vốn ấn tượng tại Shark Tank Việt Nam năm 2021, Coolmate liên tục nhận được sự hậu thuẫn từ STIC Investment (Hàn Quốc), VIC Partners, Do Ventures và Access Ventures.

Đến năm 2025, Coolmate đã thực hiện được một kỳ tích: Hoàn tất vòng gọi vốn giai đoạn C với tổng số vốn huy động vượt 22 triệu đô la Mỹ, đưa định giá doanh nghiệp vượt mốc 100 triệu USD. Điểm đặc biệt là sự xuất hiện của những “ông lớn” như Vertex Growth Fund (thuộc Temasek của Chính phủ Singapore) và Cool Japan Fund (Chính phủ Nhật Bản).

Anh Phạm Chí Nhu đã dẫn dắt đưa công ty đạt nhiều dấu mốc tăng trưởng ấn tượng.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Để thuyết phục được những nhà đầu tư khắt khe của thế giới, anh Nhu không chỉ mang đến các con số tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 97%, mà anh mang đến một tầm nhìn về chuỗi cung ứng bền vững.

Anh chứng minh rằng, Coolmate có thể tự chủ từ khâu chọn sợi, dệt vải cho đến thành phẩm cuối cùng. Anh đã chuyển hóa triết lý "tự hào sản xuất tại Việt Nam" thành một lợi thế cạnh tranh về chi phí và tốc độ.

Coolmate duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 1.000 tỉ đồng doanh thu năm 2025, tăng khoảng 75% so với năm trước, trở thành một trong những startup thời trang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, anh Phạm Chí Nhu cùng các cộng sự sớm vạch ra lộ trình vươn tầm quốc tế. Năm 2025, anh đưa Coolmate lên sàn thương mại điện tử Amazon tại Hoa Kỳ. Kết quả, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Coolmate tăng trưởng 593% tại thị trường Mỹ.

Phạm Chí Nhu cùng cộng sự đã ghi dấu ấn với sản phẩm tất ở thị trường Mỹ.

Theo anh Nhu, “vũ khí bí mật” là tư duy "linh hoạt". Anh nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình của nhiều nhà bán hàng mạnh của nước ngoài tìm ra điểm yếu của họ như sự chỉn chu, chất lượng nguyên liệu cơ bản. Đồng thời phân tích dữ liệu công khai của Amazon về thị hiếu màu sắc, kích cỡ và phản hồi của khách hàng…, để đầu tư hoàn thiện sản phẩm “đúng ý” người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm Coolmate.

Cụ thể, anh nâng cấp sản phẩm tất Yoga và Pilates với tỷ lệ cotton cao hơn, hoàn thiện tỉ mỉ hơn. Kết quả, dòng tất này vươn lên vị trí số một ngành hàng, nhận nhãn "Amazon’s Choice" với điểm đánh giá 4.6/5 từ những khách hàng Mỹ khó tính nhất.

Phạm Chí Nhu được vinh danh là “Nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025” bởi Amazon Global Selling Vietnam. Đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà là minh chứng cho thấy sản phẩm thời trang Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng tại thị trường toàn cầu khi có tư duy đổi mới và vận hành bài bản.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh Phạm Chí Nhu luôn nhấn mạnh: “Một công ty không cần phải lớn mới có thể làm những điều ý nghĩa". Với anh, làm giàu cho doanh nghiệp phải đi đôi với làm giàu cho xã hội. Đó là lý do dự án "Care & Share" được anh triển khai ngay từ năm 2020, khi doanh nghiệp vẫn còn đang trong giai đoạn "non trẻ".

Đến nay, dự án Care & Share đã trở thành một phần không thể thiếu trong gen DNA của Coolmate. Thông qua việc trích doanh thu từ mỗi sản phẩm bán ra, dự án đã gây quỹ hơn 3 tỷ đồng, triển khai 21 dự án xã hội ý nghĩa.

Từ việc xây trường tại Lâm Đồng, Đà Nẵng, phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ khiếm khuyết cùng Operation Smile, đến việc chụp ảnh kỷ yếu cho trẻ em vùng cao Điện Biên, anh Nhu và Coolmate đã lan tỏa những giá trị tử tế một cách bền bỉ.

Trong đợt bão Yagi hay các trận lũ lụt miền Trung, anh không chỉ ủng hộ tiền mặt, anh trực tiếp gửi đi hàng chục nghìn sản phẩm quần áo mới để hỗ trợ đồng bào. Đối với Nhu, trách nhiệm xã hội không phải là một chiến dịch PR, mà là lời cam kết của một thế hệ doanh nhân mới: kinh doanh tử tế để phát triển bền vững.

Phạm Chí Nhu với dự án "Care & Share" hướng tới cộng đồng.