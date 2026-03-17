Nghệ An: Tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

TPO - Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn được vinh danh trong dịp này không chỉ là những tấm gương xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần cống hiến trong cộng đồng thanh niên.

Chiều ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2026 cho 15 cán bộ Đoàn xuất sắc.

Đọc diễn văn kỷ niệm, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 95 năm, cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An luôn phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đoàn Thanh niên Nghệ An đã thực sự là đội quân xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và là môi trường tiên tiến nhất để tập hợp, rèn luyện nên những thế hệ thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên".

Trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành những đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc. Nhiều cán bộ Đoàn năng nổ, xông xáo, trách nhiệm, có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, không chỉ ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình mà có sự lan tỏa sâu rộng.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò đặc biệt của tuổi trẻ trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Việc tổ chức Đoàn vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, nhắc nhở mỗi đoàn viên sống có lý tưởng, tiếp tục phấn đấu, trưởng thành trong ánh sáng tư tưởng của Người.

Bà Võ Thị Minh Sinh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn tỉnh thời gian qua; đồng thời chúc mừng 16 đảng viên trẻ tiêu biểu và 15 cán bộ Đoàn được vinh danh trong dịp này và khẳng định, đây không chỉ là những tấm gương xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần cống hiến trong cộng đồng thanh niên.

Bà Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).



Trong giai đoạn tới, bà Võ Thị Minh Sinh đề nghị tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia giải quyết các vấn đề mới, khó của địa phương, đơn vị. Mỗi đoàn viên cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, khát vọng, tiên phong; nghĩ lớn, làm thật, bứt phá đi đầu; thực sự là ngọn cờ dẫn dắt, khơi nguồn và lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh; mỗi đoàn viên, thanh niên là một “hạt nhân phát triển”, góp phần dựng xây quê hương và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Về phía tổ chức Đoàn, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tuyên dương 16 đảng viên trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2026 cho 15 cán bộ Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp﻿ nhiệm kỳ 2026 - 2031.