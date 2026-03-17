Gỡ 'nút thắt' cho thanh niên từ đối thoại trực tiếp với Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh

TPO - Không né tránh những vấn đề khó, từ vốn khởi nghiệp, việc làm đến chuyển đổi số và công tác cán bộ, buổi đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng với đoàn viên, thanh niên đã “mổ xẻ” hàng loạt nút thắt tồn tại lâu nay.

Chiều 17/3, chương trình đối thoại giữa Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng với đoàn viên, thanh niên được tổ chức với chủ đề “Khát vọng thanh niên Kinh Bắc”, thu hút gần 300 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham dự.

Thẳng thắn từ những câu hỏi “trúng và đúng”

Ngay từ đầu chương trình, không khí đối thoại đã trở nên sôi nổi với những câu hỏi đi thẳng vào các nội dung cốt lõi. Anh Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đoàn xã Yên Phong nêu vấn đề về việc mở rộng nguồn vốn vay khởi nghiệp – một trong những “nút thắt” lớn đối với thanh niên nông thôn.

Theo đó, anh Long đề nghị Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần có giải pháp tăng cường kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng, nhằm đa dạng hóa các gói vay, nâng hạn mức và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn.

Trả lời nội dung này, anh Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Ban Phong trào, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh cho biết, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang tham mưu xây dựng đề án nâng tổng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 240 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là cú hích quan trọng giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho thanh niên, đặc biệt là các dự án khởi nghiệp có tiềm năng.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn quản lý và đảm bảo an toàn nguồn vốn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh quan điểm rõ ràng: điều kiện vay vốn, đặc biệt là tài sản thế chấp, sẽ không được nới lỏng.

“Khởi nghiệp luôn đi kèm rủi ro. Nếu không có cơ chế bảo đảm, khi thất bại, chính thanh niên sẽ là người chịu thiệt. Việc yêu cầu tài sản thế chấp không phải là rào cản, mà là cách để các bạn cân nhắc kỹ lưỡng, có trách nhiệm hơn với dự án của mình”, anh Đăng phân tích.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là chuyển đổi số trong thanh niên. Chị Trần Thị Trinh, Bí thư Đoàn trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang kiến nghị Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần có cơ chế hỗ trợ thiết bị, đồng thời xây dựng nền tảng số dùng chung để kết nối đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Phản hồi đề xuất này, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng đánh giá đây là một ý tưởng thiết thực, phù hợp với xu thế phát triển. Theo đó, các cơ quan chuyên môn đang nghiên cứu xây dựng một hệ thống nền tảng số dạng web diễn đàn, tích hợp nhiều chức năng như trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ học tập và triển khai các hoạt động chuyển đổi số.

Đáng chú ý, nền tảng này không chỉ dừng ở việc trao đổi thông tin mà còn hướng tới hình thành “không gian sáng tạo số” cho thanh niên, nơi các ý tưởng khởi nghiệp, sáng kiến nghiên cứu có thể được giới thiệu, kết nối và phát triển.

Bổ sung thêm, chị Giáp Thị Ngân Hoa - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cho biết, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã vận động nguồn lực triển khai nhiều công trình số, trong đó có việc trao tặng 100 máy tính cho các trường học và khu dân cư, góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Đồng hành cùng thanh niên trong bài toán việc làm

Vấn đề việc làm, đặc biệt là đối với bộ đội xuất ngũ, tiếp tục là mối quan tâm lớn. Chị Nguyễn Thị Oanh - Bí thư Đoàn xã Yên Trung đặt câu hỏi về định hướng hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và các chính sách ưu đãi trong thời gian tới.

Trả lời nội dung này, chị Mạc Thị Bích Vân - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi cho biết, Bắc Ninh hiện có nhiều khu công nghiệp lớn với nhu cầu tuyển dụng lao động cao. Đây là lợi thế để Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung – cầu lao động.

“Chúng tôi sẵn sàng đồng hành, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu thị trường”, chị Vân khẳng định.

Một vấn đề mang tính “nội bộ” nhưng có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn là chất lượng cán bộ cơ sở. Anh Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Đoàn xã Đại Đồng đề xuất tăng cường các chương trình đào tạo chuyên sâu cho Bí thư Chi đoàn khu dân cư.

Theo anh Đỗ Duy Kiên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tập trung vào kỹ năng tổ chức phong trào, vận động thanh niên và ứng dụng chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng cũng thẳng thắn nhìn nhận những bất cập hiện nay, đặc biệt là vấn đề độ tuổi và quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở. Theo đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ, đảm bảo tính kế thừa và ổn định của đội ngũ cán bộ.

Tại buổi đối thoại, anh Đăng ghi nhận toàn bộ ý kiến, đồng thời chia sẻ sự thấu hiểu với những áp lực mà cán bộ Đoàn cơ sở đang đối mặt. Các câu hỏi hôm nay không chỉ phản ánh thực trạng, mà còn thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí với công tác Đoàn. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh điều chỉnh chương trình công tác, sát thực tiễn hơn.

Kết luận chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đưa ra nhiều định hướng cụ thể. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi đoàn viên.

Anh Đăng yêu cầu các ban chuyên môn của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và các xã, phường quan tâm xây dựng kết nạp Đảng cho đoàn viên. Song song với đó, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm sẽ được đẩy mạnh. Tới đây, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chăm lo đời sống thanh niên công nhân trong khu công nghiệp.