Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”: Đưa nông nghiệp công nghệ cao thành đòn bẩy cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Hướng về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” sẽ diễn ra ngày 19/3 tới đây, các thủ lĩnh thanh niên khu vực ĐBSCL mong muốn tổ chức Đoàn đẩy mạnh chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Anh Nguyễn Trung Tính, thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản, đang điều hành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Alpha Amin tại Đồng Tháp, anh nhận giải thưởng Lương Định Của 2025.

Từ thực tiễn sản xuất và đồng hành cùng bà con nông dân, anh Tính nhận thấy, thanh niên có rất nhiều cơ hội để sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ.

Để phát huy tốt hơn vai trò của thanh niên trong giai đoạn mới, theo anh Tính, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thực tiễn và gắn với nhu cầu phát triển của đất nước.

Theo đó, Đoàn cần đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng lớn, giúp thanh niên vừa làm giàu chính đáng vừa góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Cùng đó, Đoàn cần xây dựng hệ sinh thái kết nối thanh niên trên nền tảng số, nơi thanh niên có thể chia sẻ ý tưởng, tiếp cận tri thức, kết nối chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ. Việc số hóa hoạt động Đoàn sẽ giúp tăng khả năng lan tỏa và thu hút nhiều thanh niên tham gia hơn.

Cũng theo anh Tính, tổ chức Đoàn cần tạo cơ chế để thanh niên tham gia đề xuất sáng kiến, phản biện chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Khi thanh niên được lắng nghe và trao cơ hội cống hiến, họ sẽ phát huy tốt hơn tinh thần xung kích và trách nhiệm xã hội.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Anh Nguyễn Khánh Đăng - Bí thư xã Đoàn Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ cho biết, cả nước đang triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó khoa học, công nghệ, chuyển đổi số là động lực then chốt thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, anh Đăng nhận thấy, thanh niên, đặc biệt thanh niên khu vực nông thôn có nhiều tiềm năng tham gia ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, việc tiếp cận các tri thức khoa học, công nghệ mới, các mô hình nông nghiệp thông minh và nền tảng số của thanh niên nông thôn vẫn còn hạn chế; thiếu các kênh hướng dẫn trực quan, hệ thống và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở.

Từ đó, Bí thư xã Đoàn Cờ Đỏ mong muốn, tổ chức Đoàn quan tâm định hướng và hỗ trợ triển khai một số nội dung để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trước hết, cần nghiên cứu xây dựng các chương trình truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp dành riêng cho thanh niên nông thôn. Thực hiện thông qua các nền tảng số và mạng xã hội với hình thức ngắn gọn, dễ tiếp cận, giúp đoàn viên, thanh niên có thể áp dụng ngay vào sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Bên cạnh đó, định hướng xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thanh niên nông thôn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp”. Hỗ trợ thanh niên tiếp cận và ứng dụng các công nghệ mới như nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quảng bá và tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số. Đồng thời, cần tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp nông nghiệp, quản trị sản xuất và kinh doanh nông nghiệp trong môi trường số cho đoàn viên, thanh niên ở cơ sở.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn quan tâm xây dựng hệ thống nền tảng hoặc thư viện số về các mô hình thanh niên ứng dụng khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong khởi nghiệp nông nghiệp. “Việc triển khai các định hướng trên sẽ góp phần giúp thanh niên nông thôn từng bước nâng cao năng lực ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó hình thành các mô hình kinh tế nông nghiệp hiện đại do thanh niên làm chủ. Giúp phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay”, anh Đăng nói.