‘Trợ lý số’ của Đoàn

TPO - Những bản tin, video do “trợ lý số” hỗ trợ sản xuất, giúp chuyển tải chủ trương, hoạt động của Đoàn theo cách trực quan, gần gũi. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Robot HOPI của Đoàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk ra mắt đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý và tổ chức các hoạt động Đoàn. Bên cạnh đó, góp phần tạo sức lan tỏa tích cực, thúc đẩy phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn ngày càng phát triển.

Robot HOPI dẫn các bản tin tuyên truyền của Đoàn xã Hòa Phú.

Với mong muốn tạo sự khác biệt so với các cách làm truyền thống, sau khi được tập huấn, trang bị kiến thức về các phần mềm AI, Đoàn xã Hòa Phú thành lập tổ chuyển đổi số. Đoàn tập trung nghiên cứu và triển khai các mô hình ứng dụng AI phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Đoàn xã quyết định tạo điểm nhấn bằng hình ảnh robot AI mặc áo đoàn, đặt tên riêng để tăng tính nhận diện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Robot HOPI (Hòa Phú Intelligent Robot) mang ý nghĩa biểu trưng cho trí tuệ, sự thân thiện và tinh thần đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ Hòa Phú. Qua đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động làm chủ công nghệ của thanh niên địa phương.

Trợ lý AI tuyên truyền của Đoàn xã Tân Tiến.

Mô hình “Biên tập viên trợ lý ảo” của Đoàn xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk được xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ AI vào công tác tuyên truyền của Đoàn. Các bản tin có nội dung súc tích, được thể hiện dưới dạng video với người dẫn chương trình (MC) AI có phong cách trẻ trung, gần gũi.

Thông qua mô hình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong công tác biên tập tin, bài; sáng tạo nội dung tuyên truyền nhanh chóng, chính xác, hấp dẫn; góp phần lan tỏa kịp thời các hoạt động của Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn xã. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quy trình sản xuất một bản tin AI được đoàn viên, thanh niên đơn vị thực hiện bài bản, bảo đảm tính chính xác, sinh động và đúng định hướng tuyên truyền. Không chỉ đoàn viên, thanh niên mà người dân trên địa bàn quan tâm đến những bản tin này.

Bà Hoàng Thị Hường (người dân xã Tân Tiến) chia sẻ: Bản tin được truyền tải dễ hiểu, nội dung đúng trọng tâm, súc tích. Điển hình vừa qua, các bản tin tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bản tin tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Nhờ cách truyền tải sinh động, rõ ràng, bà và nhiều người dân hiểu rõ vai trò, dễ nắm bắt thông tin.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Tiến tham gia thu gom rác thải.

Trong đợt ra quân Tháng Thanh niên 2026, Đoàn xã Tân Tiến có hơn 80 đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh và thu gom rác thải nhựa, túi nilon, hộp xốp dọc tuyến đường. Qua đó, nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên cũng như người dân về ý nghĩa, tác dụng của việc phòng, chống rác thải nhựa, làm sạch đường làng ngõ xóm và cảnh quan, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Theo anh Y Lê Pas Tơr - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, việc xây dựng các trợ lý AI tuyên truyền giúp chuyển tải chủ trương, hoạt động của Đoàn theo cách trực quan, gần gũi hơn, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng số, tư duy sáng tạo cho tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời kỳ chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.