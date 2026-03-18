Giúp thanh thiếu nhi tăng cường thể chất trong kỷ nguyên số

TPO - Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số hợp tác ứng dụng mô hình giúp thanh thiếu nhi có thể truy cập nền tảng số; tổ chức các chương trình vận động, trò chơi tương tác cho thiếu nhi; các hoạt động biểu diễn, thi đấu, trại hè Vovinam và chương trình tự vệ nữ Guardian Girls Vovinam.

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (VYCSC) và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số (Vovinam Digital) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm phối hợp triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống, đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào rèn luyện toàn diện cho thanh thiếu nhi toàn quốc.

Anh Nguyễn Thiên Tú và ông Bạch Ngọc Chiến ký kết hợp tác. Ảnh: Xuân Tùng

Hai bên tập trung triển khai ba nội dung chính. Cụ thể, ứng dụng mô hình “Học trực tuyến, luyện trực tiếp” giúp thanh thiếu nhi có thể truy cập nền tảng số của Vovinam Digital để tự học động tác kỹ thuật, sau đó đến các cơ sở của Trung tâm trên toàn quốc để đối luyện trực tiếp dưới sự hướng dẫn của võ sư, huấn luyện viên Vovinam.

Tổ chức các chương trình vận động, trò chơi tương tác cho thiếu nhi; các hoạt động biểu diễn, thi đấu, trại hè Vovinam; và chương trình tự vệ nữ Guardian Girls Vovinam.

Tối ưu hóa cơ sở vật chất và nhân lực của Trung tâm trên cả nước và ứng dụng công nghệ số của Vovinam để phát triển phong trào rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi trên phạm vi cả nước.

Ông Bạch Ngọc Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Bạch Ngọc Chiến – Tổng Giám đốc Công ty CP Vovinam kỹ thuật số (Vovinam Digital) cho biết, Vovinam Digital là đơn vị tiên phong trong việc số hóa Vovinam - Việt Võ Đạo; hướng tới mục tiêu biến di sản võ thuật thành tài nguyên số.

Theo ông Chiến, thành công của sự hợp tác này sẽ là mẫu hình trong hợp tác công tư, đóng góp cho việc thực hiện các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá, giáo dục, thể thao mà thanh thiếu nhi luôn là đối tượng trung tâm.

Anh Nguyễn Thiên Tú chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Thiên Tú – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam cho biết, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu chủ trương, định hướng; trực tiếp tổ chức và phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các trung tâm thanh thiếu nhi, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ phát triển toàn diện cho thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước.