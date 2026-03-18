Người mang tâm hồn nghệ sĩ, giữ bản lĩnh thương trường

TPO - Từng theo đuổi mỹ thuật, chị Lê Thị Hồng đã bước ra thương trường, gây dựng doanh nghiệp từ nhà xưởng nhỏ 200 m² với hai chiếc máy cũ mua lại từ Nhật Bản. Sau gần một thập kỷ, chị đã từng bước xây dựng doanh nghiệp in ấn bao bì giúp nâng tầm hàng trăm thương hiệu Việt.

Chị Hồng chia sẻ về hành trình xây dựng doanh nghiệp in ấn bao bì giúp nâng tầm hàng trăm thương hiệu Việt. Video: Đức Nguyễn - Châu Linh

Bước vào căn nhà nhỏ trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của chị Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng khi ánh sáng dịu trải trên những bức tranh treo ngay ngắn trên tường. Mỗi bức tranh như lưu lại một lát cắt rất riêng của cảm xúc, của đời sống, của một tâm hồn yêu cái đẹp. Không gian ấy khiến người ta chậm lại, nhẹ đi, trước khi bắt đầu nghe câu chuyện về người phụ nữ đứng phía sau những gam màu tưởng như chỉ thuộc về nghệ thuật.

Đằng sau tâm hồn yêu cái đẹp ấy là hành trình của người phụ nữ đã đi lên từ một nhà xưởng nhỏ 200m2, gây dựng doanh nghiệp bằng hai chiếc máy cũ mua lại từ Nhật Bản. Chị Hồng chia sẻ, ít ai nghĩ rằng người điều hành một nhà máy in hiện tại với hàng chục nghìn mét vuông lại được bắt đầu từ một cô gái theo đuổi mỹ thuật.

"Trước đây, mình từng vượt qua sự cấm cản của bố mẹ rồi thi đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật chuyên ngành Đồ họa của trường, những năm đầu sự nghiệp, mình gắn với việc giảng dạy và thiết kế. Nhưng trong quá trình làm nghề, mình nhận ra, nhiều sản phẩm Việt Nam có chất lượng tốt, nhưng bao bì chưa thực sự thể hiện được hiện thực giá trị quan của sản phẩm", chị Hồng kể.

Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực sản xuất bao bì, kết hợp giữa nghệ thuật thị giác vào quy trình công nghiệp sản xuất. Từ những thiết bị thô sơ mua lại, chị cùng đội ngũ nhân sự tại chỗ đã cùng học cách vận hành máy móc, tiếp nhận công nghệ và xây dựng nền tảng sản xuất.

Chị Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty TNHH In Nhật Hàn trò chuyện với Báo Tiền Phong.

Trong ký ức về những ngày đầu khởi nghiệp, điều khiến chị nhớ nhất không phải là thiếu thốn về vật chất, mà là sự mới mẻ của công nghệ. Thời điểm ấy, ngành in mà chị theo đuổi chưa có nhiều điều kiện đào tạo bài bản trong nước, gần như không có trường lớp nào cung cấp sẵn đội ngũ kỹ sư chuyên sâu cho lĩnh vực này.

Máy móc được nhập về, công nghệ phải tự mày mò, còn kiến thức thì chủ yếu đến từ những lần trao đổi với phía nhà máy và từ chính những lần thử - sai ngay trên dây chuyền.

Nhân sự của công ty khi ấy phải học bằng cách chạy máy, gặp lỗi, sửa lỗi, rồi lại rút kinh nghiệm. Sản phẩm đi lên từ những lần hỏng hóc, từ những buổi tối căng đầu để tìm nguyên nhân, từ quyết tâm làm sao để mỗi lô hàng sau tốt hơn lô hàng trước. Và, 9 năm sau, từ một xưởng sản xuất nhỏ, doanh nghiệp của chị đã phát triển thành nhà xưởng rộng 12.000 m² với gần 300 công nhân.

“Một thiết kế tốt có thể khiến người tiêu dùng chú ý đến sản phẩm chỉ trong vài giây. Bao bì chính là ngôn ngữ thị giác của thương hiệu", chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng cho biết, trong ngành in ấn bao bì, độ chính xác là yếu tố vô cùng quan trọng. Chỉ một sai lệch nhỏ trong màu sắc hay kích thước cũng có thể ảnh hưởng đến cả lô hàng, hay cả dự án. Điều đó khiến chị sớm nhận ra rằng, để biến những ý tưởng thẩm mỹ thành sản phẩm thực tế, doanh nghiệp cần kỷ luật trong sản xuất kèm hệ thống quản trị chặt chẽ.

Từng bước, doanh nghiệp của chị đầu tư vào công nghệ in ấn hiện đại, xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời hình thành đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên có chuyên môn sâu trong ngành.

Song song với việc đầu tư thiết bị, hiện nay doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ sản xuất và kỹ thuật, giúp nhân sự làm chủ công nghệ mới và từng bước chuẩn hóa tác phong làm việc trong môi trường sản xuất công nghiệp.

Hiện, xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, chị Hồng cũng từng bước đưa công nghệ vào quá trình vận hành nhà máy. Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống ERP nhằm kết nối và quản lý dữ liệu xuyên suốt các khâu từ kế hoạch sản xuất, quản lý vật tư đến kiểm soát tiến độ đơn hàng. Việc ứng dụng hệ thống này giúp tiết giảm thời gian xử lý ở từng công đoạn, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong nhà máy.

Doanh nghiệp cũng đang thử nghiệm ứng dụng AI trong dịch vụ hậu mãi, hướng tới việc cải thiện tốc độ phản hồi, hỗ trợ khách hàng và quản lý thông tin sau bán hàng một cách hiệu quả hơn. Theo chị Hồng, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn là cách doanh nghiệp xây dựng một hệ thống vận hành linh hoạt, cùng đội ngũ nhân sự sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Sự chuẩn mực ấy đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các khách hàng FDI, đặc biệt trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm (ISO, FSC...). Việc tuân thủ chặt chẽ các quy trình kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng còn tạo dựng được niềm tin với nhiều khách hàng lớn trong các lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm, dược phẩm và logistics. Từ đó, doanh nghiệp mà chị Hồng dẫn dắt từng bước trở thành đối tác cung ứng đáng tin cậy của hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước.

Chị Hồng thăm nhà máy sản xuất.

Theo chị Hồng, khi làm việc với các doanh nghiệp quy mô lớn, mỗi chi tiết trong sản xuất đều cần được kiểm soát kỹ lưỡng từ độ chính xác của màu in, cấu trúc vật liệu cho đến quy trình đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Chính những yêu cầu nghiêm ngặt đó cũng trở thành động lực để doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện hệ thống sản xuất và nâng cao năng lực vận hành. Nhờ vậy, doanh nghiệp từng bước trở thành đối tác cung ứng bao bì cho nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác với các chuỗi bán lẻ và hệ thống phân phối lớn.

Chị Hồng tin rằng, bao bì không chỉ là một ngành phụ trợ mà có thể trở thành một phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

"Có những lúc đầu óc căng cứng, không thể nghĩ thêm được điều gì, mình sẽ vẽ. Có những khi đứng trước quyết định khó, mình cũng tìm đến hội họa như một cách để làm dịu mình lại, để tĩnh tâm và nhìn mọi thứ rõ hơn", chị Hồng chia sẻ.

Xuất phát điểm từ dân mỹ thuật, nữ doanh nhân trẻ cũng nhiều lần "tự làm khó mình", trăn trở khi thấy những ý tưởng trên bản vẽ không thể hiện đúng tinh thần khi bước ra đời thực. Và rồi, từ nỗi "day dứt" ấy, chị đã dành thời gian dài để chuyển hóa những gì hiện lên trong tư duy, trong cảm quan thẩm mỹ hiện hữu thật sự trên quầy kệ, ngoài thị trường, trong tay người dùng.

Cũng từ đó, niềm đam mê mỹ thuật được chị chuyển hóa thành động lực để xây dựng doanh nghiệp. Kiến thức về thiết kế đồ họa, về thẩm mỹ, về ngôn ngữ của cái đẹp trở thành lợi thế riêng của chị trong công việc.

Tuy nhiên, chị cũng tự nhận mình “khá bay bổng”, không được đào tạo bài bản về quản trị. Vì thế, việc vận hành một công ty đang lớn dần lên luôn là một quá trình vừa làm vừa học. Từ tổ chức bộ máy, xây dựng quy chuẩn, phát triển đội ngũ đến việc định hình hệ thống vận hành, tất cả đều được bà chắt lọc dần từ thực tế, từ những lần va chạm, từ việc lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước rồi tự điều chỉnh cho phù hợp với quy mô và đặc thù doanh nghiệp của mình.

"Có lẽ, giai đoạn thử thách nhất là khi công ty chuyển từ mô hình sản xuất kiểu hộ gia đình sang khu công nghiệp. Đó là thời điểm doanh nghiệp buộc phải xác lập một vị thế mới, một tầm vóc mới, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục vận hành bằng quán tính cũ", chị Hồng kể.

Nhưng nếu thương trường là nơi tôi luyện bản lĩnh, thì hội họa lại là nơi chị Hồng giữ lại sự cân bằng cho tâm hồn mình. Chị cảm thấy may mắn vì có một niềm đam mê nghệ thuật đủ lớn để giúp bản thân không bị cuốn trôi hoàn toàn trong áp lực quản trị, doanh số, đơn hàng.

Khi được biết mình lọt vào top 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, phản ứng đầu tiên của chị là bất ngờ. Theo chị, được đề cử đã là một niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục phát triển doanh nghiệp, tiếp tục chia sẻ lại trải nghiệm của mình cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ.

Từ câu chuyện của chính mình, chị cũng mong muốn lan tỏa đến cộng đồng khởi nghiệp trẻ một tinh thần dám bắt đầu, dám kiên trì và dám bước qua những giới hạn của bản thân.

Bởi theo chị, trên hành trình lập nghiệp, điều quý giá nhất không chỉ là thành công cuối cùng, mà còn là bản lĩnh được tôi luyện qua từng thử thách và sự trưởng thành sau mỗi lần đứng dậy. Bởi đôi khi, điều làm nên khác biệt không phải là mình bắt đầu ở đâu, mà là mình có đủ tin vào con đường ấy để đi đến cùng hay không.