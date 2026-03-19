Đà Nẵng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xử lý các vụ án lớn, thu hồi hơn 220 tỷ đồng

Nguyễn Thành
TPO - Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 4 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Theo đó, trong quý I năm 2026, Ban Chỉ đạo đã ban hành và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 86 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Chỉ đạo xử lý, kết thúc theo dõi đối với 2 vụ án, vụ việc Trung ương giao Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Kết thúc theo dõi 5 vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo. Thu hồi số tiền hơn 220 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự các cấp.

hop-ban-chi-dao.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: BĐN

Đồng thời, trong quý cũng đã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện các thủ tục để chuẩn bị đưa ra đấu giá tài sản khu đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng Sân Vận động Chi Lăng.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị đã giải quyết nhiều tồn đọng kéo dài qua các giai đoạn, xử lý tháo gỡ được 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất (đạt 97,35%). Số kiến nghị về xử lý tài chính trong các kiến nghị kiểm toán đã xử lý được hơn 41 tỷ đồng. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo xử lý sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đồng thời yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, giao Đảng ủy UBND thành phố phối hợp xây dựng dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tăng cường lãnh đạo đối với quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý các dự án kéo dài, có nguy cơ gây lãng phí. Song song đó, tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt đầy đủ các văn bản mới của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công, kiểm tra lại các dự án, công trình chịu tác động từ việc tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính. Tập trung tăng tỉ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự các cấp.

Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn Quảng Nam (cũ), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo Nghị quyết 170 của Quốc hội.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo sẽ triển khai 5 đoàn kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành ủy về cải cách hành chính, kiểm soát quyền lực, xây dựng đạo đức cán bộ, cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ...

