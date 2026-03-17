Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đà Nẵng mở bán 849 căn hộ nhà ở xã hội

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/3, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - KDC Nam cầu Cẩm Lệ. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội mở bán gồm 849 căn hộ, thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/4 - 16/5.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nhận được thông báo của chủ đầu tư dự án về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư số 5 thuộc Khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Khu vực dự án Khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ

Khu chung cư gồm 3 khối nhà ở xã hội (XH1 có 424 căn hộ, XH2 có 411 căn hộ, XH3 có 205 căn hộ), 1 khối nhà thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, số căn hộ mở bán tại các khối nhà gồm 833 căn (XH1 có 336 căn, XH2 có 345 căn và XH3 có 168 căn).

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi cá nhân đang làm để tổng hợp gửi chủ đầu tư dự án.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16/4 đến ngày 16/5/2026 tại trụ sở của chủ đầu tư dự án tại số 420 Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

Xem thêm

Cùng chuyên mục