Ồn ào thương vụ chuyển nhượng dự án hơn 3.800 căn hộ ở TPHCM

TPO - Tập đoàn Đất Xanh cho biết, đã nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An. Tuy nhiên, phía đối tác là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án nói trên với Tập đoàn Đất Xanh hoặc công ty thành viên.

Hồi đầu tháng 2, Tập đoàn Đất Xanh phát đi thông tin, qua công ty thành viên là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6 ha tại phường Dĩ An (TPHCM). Dự án có tổng số hơn 3.800 căn hộ, được định hướng phát triển thành khu căn hộ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Tập đoàn Đất Xanh cho biết, đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An sẽ triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện pháp lý và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.

Phối cảnh dự án trên khu đất 8,6 ha tại phường Dĩ An do Tập đoàn Đất Xanh công bố.

Việc nhận chuyển nhượng dự án đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh đồng thuận từ năm 2022. Cụ thể, theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-DXG/HĐQT được ký tháng 9/2022, Hội đồng quản trị đã phê duyệt chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An thực hiện đầu tư và triển khai dự án với quy mô hơn 86.000 m2 (tương đương khoảng 8,6 ha), tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 410.000 m2.

Theo kế hoạch dự kiến, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường trong giai đoạn 2026 - 2027, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM trong chu kỳ phục hồi mới của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, đến ngày 5/2, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long đã có văn bản liên quan đến thông tin cho rằng, Tập đoàn Đất Xanh thâu tóm quỹ đất dự án tại phường Dĩ An.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa từng ký hợp đồng mua bán dự án nói trên với Tập đoàn Đất Xanh hoặc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Phía Vương Bảo Long cho rằng các thông tin lan truyền về việc chuyển nhượng dự án đã gây ra sự hiểu lầm về tình trạng pháp lý của dự án và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ lo ngại rằng những thông tin chưa được kiểm chứng có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư hình thành kỳ vọng không đúng với thực trạng pháp lý của dự án. Trong bối cảnh cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản luôn nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường, các thông tin thiếu rõ ràng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và ảnh hưởng đến diễn biến cung cầu cổ phiếu.

Văn bản của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long đồng thời cho rằng, việc phát tán thông tin thiếu căn cứ pháp lý có thể làm suy giảm tính minh bạch của thị trường và cần được làm rõ nhằm tránh những hệ lụy không đáng có.

Ngay sau đó, đến ngày 10/3, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cũng đã có văn bản phản hồi về giao dịch này. Theo đó, dự án khu căn hộ tại phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ có diện tích hơn 86.000m2 thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Vương Bảo Long.

Tuy nhiên, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cho biết Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua chủ trương cho phép Hà An nhận chuyển nhượng vốn góp tại đây từ tháng 9/2022, căn cứ theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-DXG/HĐQT.

Phía Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An khẳng định, hiện doanh nghiệp đã thực hiện các bước công việc theo đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận đã được ký kết giữa đôi bên. Trong suốt quá trình này, công ty này cam kết đã và đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dựa trên các văn bản thỏa thuận đã ký.

Tuy nhiên, lý giải về việc tại sao các thông tin không được công bố chi tiết, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cho biết giữa các bên đã ký kết một thỏa thuận bảo mật thông tin. Theo đó, mọi nội dung liên quan đến giao dịch, hồ sơ pháp lý và các điều kiện cụ thể đều thuộc phạm vi thông tin mật hoặc hạn chế công bố. Do đó, phía Hà An không thể cung cấp hồ sơ chi tiết hoặc xác nhận các nội dung liên quan nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các bên liên quan.

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cũng cho rằng, mọi hoạt động đang được các bên xem xét và triển khai đúng lộ trình thỏa thuận, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mình đưa ra.