Bất động sản chạy đà đầu năm mới

TPO - Bước sang năm 2026, sau thời gian dài chuẩn bị quỹ đất, pháp lý và hoàn thiện sản phẩm, một loạt dự án mới đã được giới thiệu ra thị trường phía Nam, giúp bất động sản tăng nguồn cung trở lại.

Tăng tốc ra hàng

Công ty CP Bất động sản Seaholdings vừa tiếp tục mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Destino Centro ở tỉnh Tây Ninh. Dự án Destino Centro nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A, cách ranh giới TPHCM chỉ 2 phút lái xe. Sắp tới, đoạn quốc lộ qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh cũ sẽ được nâng cấp với tổng chiều dài gần 10 km, có điểm đầu giao với đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giáp Long An cũ. Khi hoàn thành nâng cấp, cư dân có thể di chuyển liền mạch vào TPHCM, giảm tình trạng kẹt xe vì nút thắt cổ chai như hiện tại.

Dự án Destino Centro nằm trên mặt tiền quốc lộ 1A, cách ranh giới TPHCM chỉ 2 phút lái xe.

Vị trí dự án Destino Centro cũng cách hàng loạt hạ tầng lớn trong chưa đầy 10 phút lái xe như cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3. Điều này giúp dự án Destino Centro không chỉ thuận tiện kết nối với các khu vực trung tâm mà còn mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xung quanh. Khu căn hộ Destino Centro được quy hoạch với tổng diện tích hơn 21.000 m2, bao gồm 5 block cao 20 tầng với hơn 2.000 căn hộ.

“Dự án nổi bật nhờ giá bán hợp lý - chỉ từ 26 triệu đồng/m2, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ các gia đình trẻ đang tìm kiếm căn hộ đầu tiên đến các nhà đầu tư muốn sở hữu bất động sản sinh lời ổn định. Các căn hộ được thiết kế linh hoạt, tối ưu diện tích và công năng sử dụng, mang lại trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi”, đại diện chủ đầu tư nói.

Thị trường bất động sản phía Nam cũng vừa đón nhận một thương hiệu mới mang tên OBC Holdings với dự án đầu tay A&K Tower, tọa lạc tại trung tâm phường An Phú, TPHCM. A&K Tower là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu bước chân đầu tiên của thương hiệu OBC Holdings trên hành trình kiến tạo các đô thị mới, nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân tương lai.

Bên cạnh A&K Tower, trong 5 năm tới, OBC Holdings sẽ giới thiệu thêm 5 dự án lớn tại các khu vực chiến lược của tỉnh Bình Dương cũ như Thuận Giao, Tân Đông Hiệp và các vùng đô thị vệ tinh khác, với quy mô hàng nghìn căn hộ cao cấp, biệt thự và khu thương mại dịch vụ.

Dự kiến trong tháng 3/2026, Tập đoàn Vạn Phúc mở bán 2 block căn hộ cao cấp thuộc Khu đô thị Vạn Phúc City với gần 300 căn hộ, mức giá trung bình từ 130 triệu đồng/m2. Cũng ngay đầu năm mới 2026, Tập đoàn Vạn Phúc tung chính sách bán hàng chiết khấu đến 28% trực tiếp vào giá bán cho giỏ hàng 30 căn sản phẩm nhà ở thấp tầng, bao gồm nhà phố, shophouse tại Khu đô thị Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Bên cạnh đó, nếu khách hàng chọn chính sách thanh toán nhanh sẽ nhận thêm chiết khấu tương ứng.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khu vực phía Nam đang bung hàng ngay dịp đầu năm mới.

Đây là mức chiết khấu lịch sử của đơn vị này nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Vạn Phúc. Đồng thời, cũng là ưu đãi cao nhất thị trường bất động sản, tính đến thời điểm hiện tại.

Tương tự, dự án La Pura tiếp tục chào bán toà tháp mới với giá 75 triệu đồng/m2. Ngoài ra, một số dự án như Phú Đông SkyOne, FIATO Airport City, The Emerald Garden View, Seita… cũng rục rịch tung giỏ hàng trong năm 2026 kèm chính sách bán hàng hấp dẫn.

Có sự phân hoá

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu 2025 là năm bản lề, thị trường tái cấu trúc toàn diện, từ sản phẩm, dòng vốn, hành vi đầu tư, mua bất động sản cho tới cách định giá và kỳ vọng lợi nhuận thì giai đoạn 2026 - 2027 nhiều khả năng mới là thời điểm các thành quả của chu kỳ này được thể hiện rõ nét hơn. Theo đó, những phân khúc đứng vững trên thị trường sẽ gắn liền với nhu cầu thực, dòng tiền thực và khả năng thích ứng dài hạn, thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho rằng, thị trường ở giai đoạn nào cũng hình thành hai xu hướng chính, một là mua để ở và hai là để đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2026 trở về sau, sự phân hóa của hai xu hướng này ngày càng rõ nét. Với nhu cầu mua để sử dụng, khác với trước đây, người mua không còn mua một chỗ ở đơn thuần mà tìm kiếm một nơi để sống, tức là mua các tiện ích, không gian, môi trường, hạ tầng kết nối… tạo nên giá trị cuộc sống.

Năm 2026 là giai đoạn thị trường bất động sản chuyển từ phục hồi sang ổn định.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, thị trường bất động sản đang dần phục hồi rõ nét. Trong bối cảnh thị trường vàng và chứng khoán có những biến động khó lường, bất động sản được nhiều nhà đầu tư quan tâm, xem xét lựa chọn.

Nhìn nhận về xu hướng dòng tiền vào bất động sản năm 2026, ông Tuấn cho rằng sự phân hóa rõ nét đang diễn ra giữa các phân khúc và khu vực. Cụ thể, những sản phẩm thủ tục pháp lý chưa vững chắc, định giá cao so với giá trị sử dụng tiếp tục gặp khó về thanh khoản. Trong khi đó, các dự án có pháp lý đầy đủ, phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu thực, có khả năng tạo giá trị trong dài hạn và gắn với hạ tầng đồng bộ ghi nhận sức hấp thụ tích cực.

Tương tự, Savills Việt Nam đánh giá năm 2026 là giai đoạn thị trường chuyển từ phục hồi sang ổn định, với nguồn cung mới tăng dần nhưng được kiểm soát chặt hơn về pháp lý và tài chính.

Theo Savills, việc các doanh nghiệp địa ốc ưu tiên dòng tiền, triển khai dự án theo từng giai đoạn sẽ giúp giảm rủi ro bong bóng và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững hơn cho thị trường. Trong bối cảnh khả năng tiếp cận vốn không dễ dàng, chiến lược thu hẹp dự án lớn và tập trung vào dòng tiền được xem là lựa chọn mang tính phòng thủ nhưng cần thiết.

Với những doanh nghiệp đã chuẩn bị quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ và sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực, đây là cơ hội để củng cố vị thế và tái định hình chiến lược phát triển trong chu kỳ mới của thị trường.