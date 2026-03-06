Ngôi nhà hướng Tây với 'lớp áo' bao bọc bằng gạch đỏ

TPO - Ngôi nhà hướng Tây này như một tấm khiên giữa cái nắng gay gắt, khi hơn 25 000 viên gạch so le được kiến tạo thành lớp áo bao bọc mặt đứng, khéo che nắng mà vẫn cho phép ánh sáng đi vào bên trong.

Thiết kế không chỉ làm giảm nhiệt độ bên trong mà còn biến mặt tiền thành một bức tranh thú vị của bóng – sáng, khiến người nhìn quên đi sự oi bức thường nhật.

Bên trong, không gian sống vẫn tràn đầy gió và nắng dịu, nhờ hệ cửa tiếp nối các khoảng đệm, giếng trời và chỗ ngồi thư giãn nhìn ra bầu trời.

Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để tạo cảm giác thoáng rộng và gần gũi, giúp gia chủ tận hưởng sự thư thái mỗi khi trở về. Đây là một minh chứng tinh tế cho cách kiến trúc có thể đối thoại với khí hậu khắc nghiệt mà vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, thân thương.