Chuyên gia: Vinhomes Golden City là tài sản thực giữa tâm điểm tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng

Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng GRDP 13%, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước, trở thành tọa độ đầu tư hấp dẫn bậc nhất. Những dự án như Vinhomes Golden City với dòng sản phẩm thấp tầng có tầm giá căn hộ, mang chuẩn sống nhà phố hiện đại sẽ hút mạnh dòng tiền.

Bất động sản 2026: Chu kỳ rực rỡ theo nhịp tăng trưởng kinh tế

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP hàng năm từ 10% trở lên. Ở góc độ vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cao kéo theo sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người, mở rộng tầng lớp trung lưu và nhu cầu tích lũy tài sản.

Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), nhận định: “Chu kỳ của bất động sản gần như trùng khớp với chu kỳ tăng trưởng kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng hai con số, thị trường tài sản thực sẽ bước vào giai đoạn rực rỡ”.

Giới chuyên gia đánh giá BĐS chính là tài sản thực có nhịp phát triển song hành với GDP

Cũng theo TS. Ánh, trong bối cảnh chung, những địa phương dẫn đầu về công nghiệp, hạ tầng sẽ có lợi thế vượt trội.

Tại miền Bắc, Hải Phòng chính là một điểm sáng. 11 năm liên tiếp, tăng trưởng GRDP thành phố duy trì trong nhóm top đầu cả nước, đạt trên 11 - 12%/năm. Bước sang năm 2026, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu GRDP tăng ở mức 13%, dựa trên nền tảng Khu kinh tế ven biển, hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện, các khu công nghiệp quy mô lớn cùng dòng vốn FDI liên tục đổ về.

Đáng chú ý, khu vực Dương Kinh phía Nam Hải Phòng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới. Hàng loạt dự án chiến lược được triển khai tại đây, như Vành đai 2, đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, trục đường bộ ven biển, cầu Rào 3, cùng quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam… tạo nên trục kết nối đa tầng, đồng bộ. Khi hạ tầng mở lối, bất động sản thường là lĩnh vực phản ứng sớm và mạnh mẽ nhất.

Vinhomes Golden City: Tài sản thực giữa tâm điểm tăng trưởng

Báo cáo từ Batdongsan.com.vn cho thấy: quý III/2025, các dự án căn hộ tại khu vực trung tâm Hải Phòng như Hồng Bàng, Lê Chân đã thiết lập mặt bằng giá từ 40 - 60 triệu đồng/m2. Mức giá này dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Hải Phòng áp dụng bảng giá đất mới từ ngày 1/1/2026, đưa giá đất tại các tuyến đường nội đô như Quang Trung, Tô Hiệu… lên mức cao nhất 160 triệu đồng/m2. Áp lực chi phí đầu vào càng khiến biên độ tăng giá thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Golden City tạo ra một nghịch lý tích cực: với số vốn từ 5 - 6 tỷ đồng, khách hàng chỉ có thể mua căn hộ 2 - 3 phòng ngủ tại trung tâm, nhưng lại có thể sở hữu nhà liền kề, biệt thự 4 tầng, diện tích sử dụng lên tới 250m² tại Dương Kinh. Đồng nghĩa, chỉ với số tiền ngang căn hộ, người mua đã dễ dàng chọn lựa một tài sản diện tích lớn, gắn liền với đất, sở hữu lâu dài.

Chưa kể, thay cho sự hạn chế về quỹ đất, quá tải hạ tầng tại trung tâm, Vinhomes Golden City được quy hoạch trên diện tích hơn 240ha, mật độ xây dựng khoảng 27%, phần lớn dành cho cảnh quan xanh và tiện ích công cộng. Hệ thống công viên chủ đề, không gian mặt nước, chuỗi tiện ích thể thao, giáo dục, thương mại nội khu hình thành mô hình “all-in-one”, đáp ứng nhu cầu sống, học tập, giải trí trong bán kính đi bộ.

Vinhomes Golden City sở hữu loạt lợi thế vượt trội từ quy hoạch tới mức giá

Một điểm cộng khác của dự án là tính linh hoạt trong khai thác. Mô hình nhà phố 4 tầng cho phép gia chủ chia tách linh hoạt: tầng một làm văn phòng, cửa hàng, kinh doanh dịch vụ nhỏ; các tầng trên vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư.

Về góc độ tài chính, chính sách bán hàng tại Vinhomes Golden City đang giúp tạo “vòng tròn an toàn” cho người mua. Khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% giá trị quyền sử dụng đất và thương mại, hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng. Thời gian 3 năm “khóa” lãi suất ở mức 0% tạo điều kiện cho người mua sắp xếp, phân bổ dòng tiền, đồng thời tránh mọi rủi ro biến động lãi suất vĩ mô. Cùng với đó là các chương trình ưu đãi, quà tặng giúp gia tăng giá trị thực nhận.

Quan trọng hơn, chính sách ưu đãi chồng ưu đãi được áp dụng ngay tại thời điểm dự án tiến gần đến ngày về đích. Tính đến tháng 2/2026, các trục giao thông nội khu, một số tiện ích xanh đã hiện hữu; hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, chiếu sáng hoàn thiện 70 - 95%. Nhịp bàn giao giai đoạn 1 ngay trong năm 2026 giúp người mua có thể khai thác ở thực hoặc kinh doanh sớm, giữa lúc mặt bằng giá mới đã được thiết lập.

Vinhomes Golden City liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn trao tay khách hàng nhiều quà tặng giá trị

Vinhomes Golden City đang hội đủ các yếu tố của một tài sản thực: vị trí giữa tâm điểm kinh tế mới phía Nam Hải Phòng, sản phẩm hiện hữu, mức giá còn nhiều dư địa và tiềm năng tăng giá theo nhịp phát triển của thành phố. Đây không chỉ là lựa chọn an cư, mà là cơ hội nắm giữ giá trị trong giai đoạn rực rỡ của thị trường.