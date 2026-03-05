VinaLiving ký kết đối tác tư vấn chiến lược phát triển – vận hành trung tâm thương mại

Sáng 05/03, VinaLiving – thành viên thuộc Tập đoàn VinaCapital, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Bình (Công ty Bắc Bình), đơn vị tư vấn chiến lược phát triển và vận hành trung tâm thương mại; đồng thời chính thức công bố 12 đại lý phân phối dự án Salacia Villas.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển Salacia Villas, khẳng định cam kết của VinaLiving trong việc xây dựng tổ hợp biệt thự cao cấp, đồng bộ về quy hoạch, tiện ích và hệ sinh thái thương mại – dịch vụ tại cực tăng trưởng mới của siêu đô thị TP.HCM.

Cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển Salacia Villas

Theo biên bản ghi nhớ, Công ty Bắc Bình sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn chiến lược phát triển và vận hành trung tâm thương mại thuộc dự án Salacia Villas, bao gồm: tư vấn định vị sản phẩm thương mại; xây dựng chiến lược phát triển; tư vấn và triển khai cấu trúc cho thuê; thiết lập mô hình quản lý, vận hành cũng như đồng hành trong quá trình khai thác thực tế.

Với bề dày kinh nghiệm tư vấn đầu tư, quản lý - vận hành nhiều trung tâm thương mại lớn như Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza, Central Premium, Metrolink An Phú… sự tham gia của Công ty Bắc Bình là bảo chứng cho quá trình phát triển trung tâm thương mại tại dự án theo chuẩn mực bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả.

VinaLiving ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Bắc Bình

Theo quy hoạch, trung tâm thương mại sẽ nằm trong tổ hợp thương mại – dịch vụ – giải trí và phong cách sống nằm tại cửa ngõ dự án Salacia Villas. Toàn bộ công trình có quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 1.400 m², tích hợp hệ tiện ích đa dạng từ khu thương mại, mua sắm, F&B… đến chuỗi không gian trải nghiệm như gym, yoga, co-working space…

Được thiết kế bởi TwoG Architecture, công trình gây ấn tượng với ngôn ngữ kiến trúc “mở”, tôn vinh tinh thần “resort lifestyle” xuyên suốt dự án Salacia Villas. Thiết kế chú trọng kết nối liền mạch không gian bên trong và cảnh quan xanh bên ngoài, tối ưu ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng. Mặt bằng được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện khai thác đa dạng mô hình kinh doanh và dễ dàng thích ứng với các xu hướng tiêu dùng mới trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện ký kết, ông Lương Quang Hiển, Tổng giám đốc Công ty Bắc Bình cho biết: “Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm “thực chiến” qua gần hai thập kỷ, phương hướng phát triển và vận hành một trung tâm thương mại của Bắc Bình sẽ mang đến shopping mall phù hợp nhất, để không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm chất lượng cao của cư dân Salacia Villas và cộng đồng lân cận, mà hình thành điểm đến thương mại – dịch vụ nổi bật của khu vực”.

Trong khuôn khổ sự kiện, VinaLiving cũng đã ký kết với 12 đại lý phân phối, chính thức khởi động kế hoạch kinh doanh dự án Salacia Villas năm 2026. Các đại lý trong lần ký kết này gồm: An Homes, An Khang Homes, Arco Living, Capital City, Châu Đại Dương, ERA Vietnam, Rever, SG Holdings, T&A, Thủ Thiêm Real, Liên minh IQI Việt Nam và Đông Tây Property, Liên minh Gia Hưng Property và Redland.

VinaLiving và hệ thống 12 đại lý chính thức khởi động kế hoạch kinh doanh dự án Salacia Villas 2026

Thông qua lễ ký kết, chủ đầu tư cùng hệ thống đại lý thể hiện quyết tâm cao độ để đưa những sản phẩm chất lượng, pháp lý hoàn chỉnh đến với khách hàng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực.

“Với sự hợp tác toàn diện giữa chủ đầu tư, các đối tác đồng hành và hệ thống đại lý dày dạn kinh nghiệm, Salacia Villas sẽ thiết lập một chuẩn mực sống mới, gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư”, ông Lê Thanh Thành Công, Giám đốc Tiếp thị - Kinh doanh VinaLiving nhấn mạnh.

Tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Salacia Villas có quy mô 7,2ha, cung ứng 333 sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110 - 112 m2), Garden Villa (diện tích đất 125.92 – 195.74m2), Grand Villa (diện tích đất 309.08 – 419.99m2). Dự án đã hoàn tất pháp lý, sổ hồng riêng từng lô - yếu tố then chốt bảo chứng tính an toàn và giá trị đầu tư dài hạn.

Salacia Villas quy mô 7,2ha được quy hoạch bài bản, đề cao tính riêng tư

Tọa lạc tại trung tâm Phú Mỹ (nay thuộc phường Tân Thành, TP.HCM), Salacia Villas hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc “về đích” gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, vành đai 3, vành đai 4… Sắp tới, khi các tuyến huyết mạch này thông xe toàn bộ, khoảng cách di chuyển giữa dự án đến trung tâm TP.HCM cũng như các tọa độ trọng điểm vùng kinh tế Đông - Tây Nam Bộ sẽ rút ngắn đáng kể.

Song hành với lợi thế hạ tầng là hai trụ cột giao thương quốc tế chiến lược. Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành – trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực - cách dự án khoảng 15 phút di chuyển, dự kiến khai thác thương mại từ tháng 6/2026. Cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cách dự án khoảng 30 phút di chuyển, hiện là một trong những cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ logistics hàng đầu Đông Nam Á. Đáng chú ý, đề án xây dựng khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô khoảng 3.800 ha đang được nghiên cứu triển khai, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực.

Sự cộng hưởng của các “siêu hạ tầng” này đang từng bước kích hoạt chuỗi giá trị đa tầng, từ logistics, công nghiệp, thương mại đến dịch vụ cao cấp; tạo nền tảng thu hút dòng vốn FDI bền vững, dòng dịch chuyển dân cư chất lượng cao gồm đội ngũ chuyên gia quốc tế, lao động trình độ cao đến sinh sống, làm việc dài hạn.

Trong tổng thể đó, Salacia Villas không chỉ là một dự án nhà ở đơn thuần, mà là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới với sự hội tụ đồng thời lợi thế hạ tầng liên vùng, động lực giao thương quốc tế và xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn lẫn dòng người về các cực phát triển mới.