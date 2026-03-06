Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

TPHCM tính thu 100.000 tỷ từ đất

Duy Quang
TPO - Năm 2026, TPHCM dự kiến có 100 dự án được xác định giá đất cụ thể, tạo nguồn thu cho ngân sách khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.

Ngày 5/3, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì cuộc họp về công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, công tác xác định giá đất thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đô thị, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo điều kiện cho nhà đầu tư phát triển dự án, thúc đẩy thị trường bất động sản, làm cơ sở để hoàn thiện pháp lý nhà đất cho người dân và nhà đầu tư.

Tuy nhiên xuất phát từ nhiều nguyên nhân vẫn còn nhiều dự án tồn đọng vướng mắc trong công tác thẩm định giá đất cụ thể, như pháp lý trải qua nhiều thời kỳ, quy định còn bất cập với thực tiễn, nhận thức của cán bộ thực thi chưa nhất quán…

Ông Thắng cho biết, hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang thực hiện, phối hợp, tham mưu với các sở, ban ngành, các cấp nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể.

TPHCM có 68 dự án cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2026.

Cụ thể, tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 (hệ số K), tham mưu HĐND TPHCM ban hành nghị quyết điều chỉnh bảng giá đất lần đầu tại Nghị quyết 87/2025, đặc biệt là các hồ sơ giá đất cụ thể dự kiến trình trong năm 2026.

Hiện, TPHCM có 68 hồ sơ, trong đó có 8 hồ sơ theo kết luận của thanh tra, kiểm tra và 60 hồ sơ có đủ điều kiện. Tuy nhiên, nếu xác định đầy đủ các hồ sơ đang xử lý thì trong năm 2026 dự kiến TPHCM có 100 dự án được xác định giá đất cụ thể, tạo nguồn thu cho ngân sách khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho rằng, công tác xác định giá đất là công việc quan trọng và nhạy cảm, các thành viên Hội đồng Thẩm định giá có vai trò, trách nhiệm rất nặng nề.

Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM trong quá trình điều hành bảng giá, thống nhất theo quan điểm thường xuyên cập nhật so với bảng giá để phù hợp thực tiễn, cũng như tình hình phát triển kinh tế của TPHCM. Khi thẩm định các hồ sơ tư vấn trình để ra chứng thư trình UBND TPHCM phê duyệt, phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

Đối với 68 dự án dự kiến thực hiện trong năm 2026 cần tổng hợp theo nhóm. Từ đó phân tích bao nhiêu dự án đã có tư vấn, bao nhiêu có chứng thư, tiến độ thực hiện… lên kế hoạch, trình UBND TPHCM xem xét. Không để kéo dài nhưng phải đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính tham mưu nâng mức thù lao cho các đơn vị tư vấn vì hiện nay mức thù lao còn thấp so với khối lượng công việc cũng như trách nhiệm.

Duy Quang
