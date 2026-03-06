Nhiều doanh nghiệp địa ốc 'dính' vi phạm về trái phiếu

TPO - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm các quy định về sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu, chậm thanh toán nghĩa vụ với nhà đầu tư hoặc không thực hiện đúng cam kết khi phát hành...

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Hải Phát - Hải Phát Invest (HPX) yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do loạt vi phạm hành chính liên quan tới việc sử dụng tiền thu được từ các đợt bán trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã được thông qua và công bố.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã sử dụng chưa đúng mục đích một phần số tiền huy động từ phát hành trái phiếu.

Cụ thể, số tiền sử dụng chưa đúng mục đích bao gồm: 250/450 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2123011; 100/100 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2122002; 104,248/300 tỷ đồng đối với trái phiếu mã HPXH2224001 và 51,941 tỷ đồng cùng 1,987 tỷ đồng trong tổng số 250 tỷ đồng của trái phiếu mã HPXH2124009.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị phát hiện vi phạm liên quan đến trái phiếu. Ảnh minh hoạ.

Hành vi này được xác định vi phạm quy định liên quan đến việc sử dụng tiền thu từ chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng phương án đã được phê duyệt hoặc nội dung đã công bố cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng chưa phù hợp quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Do thời hiệu xử phạt hành chính đã hết, cơ quan chức năng chỉ tập trung áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính bắt buộc.

Cụ thể, Hải Phát Invest phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành và hoàn trả tiền gốc kèm theo lãi suất cam kết cho các nhà đầu tư trong thời hạn tối đa là 75 ngày. Mọi chi phí liên quan đến quá trình thực hiện việc bồi hoàn và xử lý này đều do phía công ty tự chi trả. Quyết định cũng nêu rõ quyền khiếu nại của doanh nghiệp và cảnh báo về việc cưỡng chế thi hành nếu đơn vị không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn.

Liên quan nội dung này, Hải Phát Invest cho biết, đối với 4 mã trái phiếu gồm: HPXH2123011, HPXH2122002, HPXH2224001 và HPXH2124009, công ty đã hoàn tất thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính liên quan từ tháng 12/2024. Tính đến nay, công ty không còn dư nợ trái phiếu thuộc diện yêu cầu khắc phục theo quyết định nêu trên.

Ngoài ra, công ty này cũng cho hay, cơ quan quản lý không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty do đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định pháp luật. Đồng thời, tại thời điểm ban hành quyết định, công ty đã khắc phục xong.

Không chỉ riêng Hải Phát Invest, kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu mới đây của Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm của nhiều doanh nghiệp.

Qua thanh tra 26 tổ chức, doanh nghiệp phát hành với 271 mã trái phiếu, với tổng giá trị hơn 119.778 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 – 30/11/2024, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt vi phạm, trong đó, có không ít doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn R&H bị nêu tên do không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư, hoặc cho vay, gửi ngân hàng trước khi sử dụng vốn theo phương án phát hành.

Trong khi đó, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn được xác định đã không thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu, quá hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ năm 2023 với số tiền quá hạn chưa trả lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Hưng Thịnh Investment, Công ty CP Hưng Thịnh Land và Công ty CP đầu tư thương mại Bình Tân có vi phạm, khuyết điểm về tài sản đảm bảo...