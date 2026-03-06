EximRS trở thành đơn vị tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Sol Garden

Theo thỏa thuận, EximRS sẽ đảm nhận hoạt động tiếp thị và phân phối dự án Sol Garden. EximRS là đơn vị phân phối với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện giải pháp bất động sản toàn diện, tham gia phân phối nhiều dự án nhà ở tại thị trường phía Bắc và phía Nam.

Chiến lược nâng tầm sản phẩm của những ông lớn

Dự án do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm Chủ đầu tư, phối hợp cùng liên doanh Công ty TNHH NN Kikyo Valora (NN Kikyo Valora) giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR) đảm nhận vai trò đối tác phát triển dự án. Với sự kết hợp của những “ông lớn” giàu kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn, hứa hẹn sẽ mở ra một chuẩn mực sống đỉnh cao và thượng lưu tại dự án Sol Garden.

Tập thể ban lãnh đạo các đơn vị thể hiện cam kết đồng hành, mang đến những sản phẩm nhà ở chất lượng cao và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp nhất cho khách hàng thành phố Cảng

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực phát triển bất động sản nhà ở, khẳng định năng lực kiến tạo không gian sống đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hồng Đại - Phó Tổng Giám đốc VSIP Hải Phòng chia sẻ: "Sol Garden là minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững của VSIP. Chúng tôi không chỉ kiến tạo khu đô thị, mà còn xây dựng cộng đồng sống đẳng cấp. Sự đồng hành của EximRS và các đối tác hàng đầu là bảo chứng cho chất lượng và giá trị lâu dài của dự án”.

"Việc được Chủ đầu tư tin tưởng chính là động lực để EximRS tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi cam kết đồng hành để Sol Garden trở thành dự án thành công, mang đến sản phẩm nhà ở chất lượng cao cùng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, giúp khách hàng có những quyết định đầu tư sáng suốt” - Bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EximRS cho biết.

Sol Garden - Biểu tượng sống mới tại trái tim Thủy Nguyên

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay “trái tim” trung tâm hành chính - chính trị mới của thành phố Hải Phòng, Sol Garden được ví như viên ngọc quý. Dự án trải dài trên khu đất gần 10 ha, với 369 căn, bao gồm shophouse, nhà phố liền kề và biệt thự, diện tích đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi cũng như các nhà đầu tư. Mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, mang trong mình dấu ấn riêng biệt nhưng vẫn hòa quyện thành một tổng thể kiến trúc hoàn hảo.

Sol Garden sở hữu tọa độ vàng tại "trái tim" trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, nơi hội tụ dòng chảy thịnh vượng của Hải Phòng

Dự án được thiết kế với thông điệp "Kiến tạo di sản xanh Thủy Nguyên", thể hiện tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư trong việc tạo dựng không gian sống bền vững. Sol Garden là sự giao thoa tinh tế giữa thiên nhiên và kiến trúc, giữa di sản văn hóa châu Âu và bản sắc Việt Nam, giữa sự yên bình và nhịp sống năng động của đô thị hiện đại. Mỗi góc nhìn tại đây đều toát lên vẻ đẹp của kiến trúc Nam Âu thanh lịch, mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải, nhưng vẫn mang hơi thở của văn hóa xứ Cảng. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên bản sắc độc đáo mà còn mang đến trải nghiệm sống đa chiều, nơi cư dân vừa được đắm mình trong không gian Âu sang trọng, vừa cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp của quê hương.

Tại Sol Garden, những chủ nhân tinh hoa sẽ được tận hưởng đặc quyền sống thượng lưu giữa thiên nhiên, nơi tiện ích xa hoa chạm đến từng khoảnh khắc của cuộc sống

Sol Garden không chỉ sở hữu thiết kế đẳng cấp mà còn được trang bị hệ thống tiện ích hoàn chỉnh theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh công viên cảnh quan và Pocket Park, dự án còn có hồ bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, yoga, spa tiêu chuẩn cao cấp, khu BBQ và sân thể thao đa năng. Hệ thống an ninh 24/7 với camera giám sát hiện đại cùng hệ thống điện, nước, xử lý nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo cuộc sống tiện nghi và an toàn cho cư dân. Đặc biệt, Sol Garden còn thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh của đại đô thị VSIP Hải Phòng, tạo nên một hệ sinh thái sống toàn diện.

Thủy Nguyên - Tâm điểm đầu tư của siêu đô thị Hải Phòng

Sol Garden sở hữu vị trí đắc địa tại Thuỷ Nguyên – trung tâm hành chính – chính trị mới và là tâm điểm phát triển mạnh mẽ nhất Hải Phòng. Theo Quy hoạch chung đô thị mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủy Nguyên định vị là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch phía Bắc của Hải Phòng. Tầm nhìn này đang dần trở thành hiện thực với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai mạnh mẽ. Cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bến Rừng, cầu Nguyễn Trãi cùng Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn đang bước vào giai đoạn hoàn thành, tạo nên bộ khung hạ tầng hoàn chỉnh cho sự phát triển bền vững.

Với vị trí chiến lược, nằm trong vùng dịch chuyển đầu tư của Hải Phòng, pháp lý minh bạch cùng thiết kế đẳng cấp quốc tế và sự bảo chứng từ các đối tác hàng đầu, Sol Garden sẽ là một trong những điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư và cộng đồng cư dân tinh hoa, chuyên gia cao cấp hàng đầu phố Cảng. Đây không chỉ là nơi để sống, mà còn là tài sản trường tồn, là di sản mà cư dân sẽ tự hào truyền lại cho con cháu, là biểu tượng của một phong cách sống đẳng cấp và tinh tế giữa lòng thành phố Cảng đang vươn mình.