Hội quân Vinhomes 2026, AlphaReal thắng lớn

Trong không khí sôi động của Hội quân Vinhomes đầu năm 2026, AlphaReal ghi dấu ấn nổi bật khi liên tiếp được xướng tên ở hầu hết hạng mục vinh danh. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh vượt trội, mà còn một lần nữa khẳng định nền tảng kinh nghiệm hơn một thập kỷ của doanh nghiệp trong vai trò đối tác chiến lược, đồng hành bền bỉ cùng các dự án trọng điểm của Vinhomes.

Hai đại đô thị chiến lược đồng loạt ra quân

Chiều 03/03, TP.HCM trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi hơn 2.000 chiến binh kinh doanh Vinhomes khu vực miền Nam cùng hội tụ tại sự kiện “Hội quân đầu năm 2026 - Khai Mở Tiềm Năng, Vạn Mã Bứt Phá”.

Hơn 2.000 chiến binh kinh doanh chính thức bước vào chặng đua tăng tốc 2026.

Chương trình không đơn thuần là lễ kick-off thường niên, mà còn là dấu mốc để toàn hệ thống siết lại đội hình, củng cố quyết tâm và chính thức bước vào đường đua kinh doanh năm mới với tinh thần chủ động, quyết liệt.

Tại sự kiện, hai đại đô thị chiến lược đồng loạt ra quân, tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, thành phố giao thương sinh thái thịnh vượng Vinhomes Green City định hướng trở thành trung tâm phát triển mới phía Tây Bắc TP.HCM. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tạo sóng với tầm nhìn siêu đô thị ESG++, biểu tượng cho xu thế phát triển xanh, thông minh và bền vững.

AlphaReal là đơn vị ghi dấu ấn nổi bật khi liên tiếp được xướng tên ở hầu hết các hạng mục vinh danh.

Hai dự án với hai định vị khác biệt nhưng cùng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ngay từ thời điểm công bố, thu hút sự quan tâm rộng khắp của giới đầu tư và thị trường. Trong dòng chảy tăng tốc ấy, AlphaReal ghi dấu ấn rõ nét khi liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu các hạng mục vinh danh về thành tích bán hàng của cả hai dự án, tiếp tục khẳng định năng lực triển khai và bản lĩnh thị trường.

AlphaReal ẵm trọn các hạng mục vinh danh trọng điểm

Cụ thể, tại sự kiện, AlphaReal liên tiếp được vinh danh ở hầu hết hạng mục quan trọng: Top 10 đại lý xuất sắc dự án Vinhomes Green City; Top 10 đại lý xuất sắc dự án Vinhomes Green Paradise; một trong 2 đại lý xuất sắc nhất chiến dịch bán hàng xuyên Tết Vinhomes Green Paradise.

Đáng chú ý, thành tích “Đại lý xuất sắc nhất chiến dịch bán hàng xuyên Tết Vinhomes Green Paradise” cùng phần thưởng ô tô điện VinFast VF9 là minh chứng rõ nét cho tinh thần bền bỉ, khả năng bứt tốc và sự tập trung cao độ của toàn đội ngũ trong giai đoạn thị trường đòi hỏi tốc độ, kỷ luật và bản lĩnh. Đây cũng là giai đoạn mang tính thử thách cao khi áp lực thời gian và mục tiêu kinh doanh được đẩy lên mức tối đa.

Ông Hoàng Liên Sơn - Tổng Giám đốc AlphaReal nhận vinh danh từ Giám đốc Kinh doanh Vinhomes miền Nam ông Nguyễn Thanh Tâm.

Theo ông Hoàng Liên Sơn - Tổng giám đốc AlphaReal, các giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh, mà còn phản ánh sự đồng bộ trong chiến lược đào tạo, quản trị đội nhóm và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

“Thành tích tại Hội quân 2026 là minh chứng cho năng lực vận hành hệ thống và sức mạnh tập thể. Chúng tôi xác định đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đội ngũ và đồng hành chặt chẽ cùng chủ đầu tư trong các dự án chiến lược,” ông Sơn chia sẻ.

Ngay sau dấu ấn tại Hội quân 2026, AlphaReal chính thức bước vào giai đoạn mở rộng đội ngũ nhằm đáp ứng tiến độ triển khai các đại đô thị chiến lược ngay từ đầu chu kỳ phát triển. Việc gia nhập trong thời điểm này mở ra cơ hội để nhân sự tham gia trực tiếp vào các dự án quy mô lớn, tiếp cận thị trường ở giai đoạn được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Song hành với cơ hội thu nhập cạnh tranh, doanh nghiệp xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng từ chuyên viên đến các cấp quản lý, đi kèm hệ thống đào tạo thực chiến và cơ chế hỗ trợ đội nhóm bài bản. Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, đòi hỏi đội ngũ không chỉ vững chuyên môn mà còn có khát vọng bứt phá cùng chiến lược phát triển dài hạn.

Đây được xem là một trong những thời điểm thuận lợi để nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tìm kiếm cơ hội tạo bước ngoặt về thu nhập và sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng.

Với mức lương cứng hấp dẫn cùng chính sách hoa hồng cạnh tranh hàng đầu thị trường, AlphaReal đang mở rộng tuyển dụng nhiều vị trí kinh doanh, chào đón những ứng viên cầu tiến mong muốn bứt phá thu nhập và phát triển sự nghiệp bền vững.

