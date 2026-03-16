Vinhomes Green Paradise: Từ đường chạy 5.000 người đến tâm điểm sự kiện - du lịch mới của TP.HCM

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ với hơn 5.000 người tham dự là sự kiện thể thao gợi mở bức tranh tương lai của Cần Giờ. Với tâm điểm siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình thành điểm đến mới của các sự kiện thể thao, lễ hội và hoạt động du lịch quy mô quốc tế.

Sức hút của cung đường chạy bộ giữa thiên nhiên

“Nhìn đường chạy mà thấy mê”, “Chốt kèo nha”, “Đúng dịp nghỉ lễ, vừa chạy vừa đưa cả nhà đi du lịch Cần Giờ luôn”… Những phản hồi từ cộng đồng runner cho thấy sức hấp dẫn của giải chạy có cung đường xanh nhất trong hệ thống VnExpress Marathon ngay khi vừa được hé lộ.

Cung đường kết hợp các đoạn xuyên rừng ngập mặn và khu vực ven biển Cần Giờ giúp runner cảm nhận sự thay đổi cảnh quan liên tục

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, dự kiến tổ chức vào 1/5/2026, sở hữu cung đường chạy độc đáo bậc nhất nơi rừng, sông và biển giao hòa. Giữa sắc xanh ngút ngàn của Rừng Sác và biển trời khoáng đạt Cần Giờ, mỗi bước chân sẽ mở ra hành trình khám phá thi vị, tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên kỳ vĩ.

Nhờ diện tích rừng ngập mặn rộng lớn, thuộc khu dự trữ sinh quyển 75.000 ha, Cần Giờ được xem là “lá phổi xanh” của TP.HCM. Giữa nhịp sống đô thị tất bật, vùng đất này vẫn giữ trọn vẻ nguyên sơ cùng bầu không khí trong lành hiếm có với hàm lượng oxy cao nhất TP.HCM cũng như cả khu vực.

Bình minh tuyệt đẹp trên biển Cần Giờ sẽ làm say lòng bất cứ runner nào

Tuy nhiên, lợi thế thiên nhiên đó chưa đủ để định vị Cần Giờ như một điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch. Trong quá khứ, hạ tầng kết nối hạn chế, hệ tiện ích trải nghiệm và dịch vụ nghèo nàn khiến Cần Giờ chỉ là điểm đến ngắn ngày.

Cú hích quan trọng đưa Cần Giờ bước sang chương phát triển mới bắt đầu từ sự kiện khởi công siêu đô thị biển ESG++ Vinhomes Green Paradise. Với quy mô 2.870 ha, được bao bọc bởi đại dương bao la và hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú, Vinhomes Green Paradise là sự giao hòa giữa đô thị hiện đại và thiên nhiên nguyên bản.

Tầm vóc và sức hút của siêu đô thị đã nhanh chóng được kiểm chứng bằng những con số ấn tượng. Lễ hội Xuân Green Paradise Tet Fest tổ chức tại Vinhomes Green Paradise thu hút hơn 50.000 lượt du khách trong và ngoài nước, đưa Cần Giờ vào Top những điểm đến được yêu thích nhất dịp Tết Nguyên đán 2026.

Dịp 30/4 - 1/5 tới, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ với quy mô 5.000 vận động viên cùng hàng nghìn du khách được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa sức hút, góp phần nâng tầm hình ảnh điểm đến Cần Giờ trên bản đồ du lịch phía Nam.

Tâm điểm sự kiện, thể thao, du lịch quốc tế mới của TP.HCM

Sở hữu hệ sinh thái tiện ích và hạ tầng quy mô hiếm có, Vinhomes Green Paradise có đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao, giải trí và du lịch quốc tế.

Đầu tiên phải kể tới bộ sưu tập tiện ích quy mô quốc tế. Trong đó, nhà hát Sóng Xanh 7 ha với 5.000 chỗ ngồi, kết hợp quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người, hình thành tổ hợp văn hóa - sự kiện quy mô lớn, sẵn sàng đăng cai các lễ hội âm nhạc, triển lãm và hội nghị toàn cầu.

Nhà hát Sóng Xanh - tâm điểm của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và hội nghị quy mô lớn

Kế bên là VinWonders 122 ha được phát triển theo mô hình “multi-park resort” với gần 200 trò chơi, cùng các công viên chủ đề, tổ hợp trải nghiệm công nghệ cao và ngọn núi tuyết nhân tạo 68m cao nhất thế giới, không chỉ hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi mà còn đáp ứng nhu cầu tổ chức lễ hội, sự kiện cộng đồng và các hoạt động thể thao, giải trí sôi động.

Cùng lúc, 121 km bờ biển bao quanh Vinhomes Green Paradise và Paradise Lagoon hơn 800 ha - biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới, là không gian lý tưởng cho các lễ hội biển, giải triathlon, marathon ven biển và các sự kiện du lịch quốc tế.

Nhà thi đấu đa năng thiết kế 3 tầng, sức chứa 4.000 chỗ ngồi, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại, đáp ứng các giải thi đấu lớn

Tại các điểm đến quốc tế, việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí lớn đều tạo đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ. Đơn cử, Tokyo Marathon mỗi năm quy tụ hàng chục nghìn vận động viên, tạo ra khoảng 155 tỷ yên (gần 100 triệu USD) chi tiêu bổ sung chỉ trong vài ngày diễn ra sự kiện, kéo theo sự bùng nổ của du lịch, dịch vụ và thương mại.

Hay New York City Marathon là điểm đến của hơn 50.000 vận động viên cùng hàng triệu khán giả và du khách, tạo ra khoảng 427 triệu USD, thúc đẩy ngành du lịch, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ của New York.

Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h kết nối nhanh chóng giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ chỉ trong 13 phút

Vinhomes Green Paradise không nằm ngoài quy luật này, thậm chí còn sở hữu tiềm năng thương mại và tăng trưởng giá trị vượt trội. Bởi đi cùng chuỗi tiện ích, sự kiện là hạ tầng siêu kết nối với trung tâm, liên vùng và quốc tế.

Trong đó, đường sắt tốc độ cao Cần Giờ - Bến Thành rút ngắn khoảng cách từ siêu đô thị tới trung tâm TP.HCM chỉ còn 13 phút; cầu Cần Giờ thay phà Bình Khánh, mở thêm lựa chọn đến trung tâm thành phố bằng đường bộ với thời gian 40 - 50 phút; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối 2 đô thị du lịch biển trong 10 phút; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác kết nối nhanh với sân bay quốc tế Long Thành và toàn bộ vùng Đông - Tây Nam Bộ mở ra hành lang kinh tế, du lịch mới phía Nam với Cần Giờ nằm ở trung tâm.

Nhờ đó, siêu đô thị có đầy đủ nền tảng để thu hút 40 triệu lượt du khách mỗi năm. Dòng khách khổng lồ cùng sức lan tỏa của mô hình siêu đô thị ESG++ vừa nâng tầm vị thế của du lịch TP.HCM, vừa gia tăng sức hút an cư, đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng giá trị các tài sản thực tại Vinhomes Green Paradise.