Giải bài toán hiệu suất đầu tư: Vì sao Vincom Collection phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn?

Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong ngành bán lẻ khiến bài toán hiệu quả kinh doanh trở thành áp lực lớn với nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, Vincom Collection – mô hình bất động sản dòng tiền thế hệ mới xuất hiện như một “lời giải” giúp tối ưu khả năng khai thác thương mại và gia tăng giá trị tài sản.

“Chất vàng mười” của giỏ hàng thế hệ mới

Vincom Collection ra mắt vào ngày 26/1/2026, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của thị trường. Anh Chí Dũng – chủ một thương hiệu F&B nổi tiếng tại Hà Nội đánh giá: “Mô hình này đáp ứng được cả 3 tiêu chí: chi phí hợp lý, dòng khách lớn và tiềm năng khai thác lâu dài. Đây là những điểm chốt, quyết định sự tồn tại, phát triển của một nhãn hàng”.

Theo anh Dũng, ở khả năng tối ưu chi phí, Vincom Collection thể hiện rõ lợi điểm khi được quy hoạch đặt trong các khu đô thị Vinhomes, giá mặt bằng “dễ thở” hơn nhiều so với khu vực nội đô vốn đã neo ở mức cao.

Trong suốt quá trình kinh doanh ở Vincom Collection, chủ sở hữu hay khách thuê cũng tiết kiệm thêm nhiều khoản chi phí vận hành, quảng bá thương hiệu do Vinhomes luôn có chiến lược marketing tổng thể cho các đại đô thị, bằng chuỗi sự kiện vui chơi giải trí hút khách. Chưa kể, ngoài khách vãng lai, khách du lịch, các thương hiệu cũng được thừa hưởng tệp khách tại chỗ bền vững là cộng đồng cư dân lên tới hàng trăm nghìn người. Phần đông trong số này có thu nhập cao và sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho các sản phẩm, dịch vụ cao cấp.

Vincom Collection không khác gì “miền đất hứa” để các nhóm ngành homestay, khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ… phát triển. Không chỉ thu được dòng tiền thường xuyên mà nhiều thời điểm trong năm, các ngành hàng còn đạt doanh thu đột biến mỗi khi có các sự kiện “bom tấn” được tổ chức.

Bốn mùa lễ hội sẽ tạo ra nhiều thời điểm đột biến doanh thu cho Vincom Collection

Dịch chuyển về Vincom Collection, kế hoạch kinh doanh sẽ được bảo toàn đường dài bởi thị trường vẫn không ngừng mở rộng. Sau mỗi cột mốc ra mắt tiện ích mới, cộng đồng cư dân, làn sóng du khách tiếp tục đổ về các đô thị Vinhomes.

Sở hữu các vị trí đắc địa bậc nhất ở các khu đô thị, Vincom Collection cũng được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng giao thông đồng bộ trong khu vực. Đây là nhân tố cốt lõi đảm bảo dòng khách, dòng tiền ngày càng sinh sôi, đồng thời, bất động sản cũng sẽ tăng giá đều đặn theo thời gian, mang về lợi nhuận kép cho nhà đầu tư.

Tiêu chuẩn quản lý, vận hành tạo chìa khoá thành công

Tạo sức nóng cho Vincom Collection còn phải kể tới vai trò “thuyền trưởng” của 2 thương hiệu lớn: Vinhomes và Vincom. Trong đó, Vinhomes mang tới phong cách quy hoạch đột phá, mở đường cho việc áp dụng mô hình kinh doanh mới. Vincom Retail – “ông lớn” của ngành bán lẻ Việt Nam luôn biết cách đi trước, đón đầu các xu hướng tiêu dùng thời thượng.

Nhờ đó, các cửa hàng ở Vincom Collection không bị giới hạn trong quầy kệ khép kín mà mở ra liên thông với các quảng trường, công viên, hồ nước... Đây là điều kiện lý tưởng để tổ chức các hoạt động tương tác, sự kiện kết nối ngoài trời theo xu hướng shoppertainment (giải trí kết hợp mua sắm). Cùng với các tiện ích công cộng như bãi gửi xe ngoài trời, hầm để xe riêng, khách hàng tìm thấy sự hài lòng ngay từ những bước chân đầu tiên.

Mô hình “shoppertainment” – mua sắm kết hợp với giải trí, gia tăng trải nghiệm khách hàng trong cùng một điểm đến

Ở Vincom Collection, từng mét vuông đều được khai thác hiệu quả nhờ cách thiết kế tối ưu không gian. Bên ngoài, các căn thương mại sở hữu mặt tiền thoáng giúp dễ dàng quảng bá thương hiệu. Bên trong, diện tích sàn rộng hơn so với tiêu chuẩn thông thường tạo không gian mở để triển khai được nhiều phương án trưng bày sản phẩm ấn tượng. Nhiều căn có 2 mặt tiền với lối đi riêng biệt cho phép cùng lúc kinh doanh nhiều lĩnh vực.

Dựa trên dữ liệu về thị trường, Vincom đã xác định được cơ cấu ngành hàng khoa học ngay từ đầu cho các tuyến phố. Theo đó, các phố hàng sẽ hình thành với từng lĩnh vực chuyên biệt về ẩm thực, phố đêm, tổ hợp giải trí - thể thao - golf, các mô hình wellness – spa – chăm sóc sức khỏe… Quy hoạch, thiết kế này không tạo sự cạnh tranh lẫn nhau, ngược lại, hỗ trợ nhau cùng phát triển, khiến khách trở lại nhiều lần, từ đó, duy trì được dòng tiền xoay vòng cho các shop thương mại.

Sau khi đạt tổng doanh thu cao nhất trong 5 năm qua, ngành bán lẻ sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 con số. Vincom Collection dự báo sẽ là điểm sáng nổi bật trong bức tranh này nhờ hội tụ cùng lúc nhiều giá trị vượt trội. Đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư nhanh chân tới đây từ thời điểm này sẽ nắm chắc trong tay cơ hội bứt phá dòng tiền chỉ trong thời gian ngắn.