TPHCM ban hành quy trình 132 ngày làm thủ tục xây nhà ở xã hội

TPO - Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn TPHCM sẽ có 7 bước với 132 ngày. Còn dự án nhà ở xã hội vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM sẽ có 8 bước thủ tục với 122 ngày.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Theo đó, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn TPHCM sẽ có 7 bước với 132 ngày.

Quy trình này áp dụng đối với doanh nghiệp có quyền sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp quy hoạch.

Các bước gồm, bước 1 sẽ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo pháp luật về nhà ở (18 ngày). Bước 2 là thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết được lập theo quy trình rút gọn) theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn (tối đa 22 ngày).

Bước 3 sẽ giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai (7 ngày). Bước 4 là cấp giấy phép xây dựng (15 ngày). Bước 5, chủ đầu tư thực hiện theo trình tự từ bước 5A đến bước 5C (bước 5B và bước 5C tối đa 40 ngày).

Bước 6, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (tối đa 15 ngày). Bước 7 là kiểm tra giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội (15 ngày).

Tương tự, nhà ở xã hội vốn đầu tư công trên địa bàn TPHCM sẽ có 8 bước thủ tục với 122 ngày. Trong đó, 8 bước này là tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan nhà nước là 122 ngày, chưa bao gồm bước 3 là đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo chương trình kỳ họp của HĐND TPHCM.

Cụ thể, bước 1 là giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (12 ngày). Bước 2 sẽ lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nhóm A) hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (nhóm B, C) và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư (17 ngày đối với dự án nhóm B, C; theo chương trình kỳ họp của HĐND TPHCM đối với dự án nhóm A).

Trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công ở TPHCM sẽ có 7 bước với 132 ngày.

Bước 3 là đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Chủ đầu tư có văn bản đăng ký kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, gửi Sở Tài chính tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối đối với dự án đầu tư công, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt.

Bước 4 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư (23, 18, 13 ngày tương ứng dự án nhóm A, B, C). Bước 5 là lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán của dự án, trình thẩm định và phê duyệt (22 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 17 ngày đối với công trình cấp II, III).

Bước 6 là thủ tục cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn đầu tư công (15 ngày). Bước 7 sẽ kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (tối đa 15 ngày). Bước 8 là lập, trình phê duyệt giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội (18 ngày).

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành đúng thời gian.

Đồng thời, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”và phân công chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, xem trước hồ sơ khi có đề nghị của nhà đầu tư để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ hành chính đúng thời gian theo trình tự này.

Văn phòng UBND TPHCM được giao chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND phường xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan.

Sở Xây dựng TPHCM là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn xử lý các nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, kịp thời báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TPHCM định kỳ phải tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện để bổ sung, cập nhật, hoàn thiện trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm đảm bảo thuận tiện, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.